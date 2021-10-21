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بعد إجباريته.. “باراجات” الدرك ضواحي البيضاء تشدد مراقبة جوازات التلقيح

2021-10-21 / 10:35 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

انطلق العمل رسميا بقرار الحكومة القاضي بفرض إجبارية التوفر على جواز التلقيح للتنقل بين العمالات و الأقاليم و لولوج مختلف الإدارات و المؤسسات العمومية و شبه العمومية و الخاصة بداية من صبيحة اليوم.

و في أول أيام تطبيقه بالمغرب، شرع عناصر الدرك الملكي بجهة الدار البيضاء سطات في مراقبة مدى توفر السائقين و الركاب الذين يتنقلون بين مختلف مناطق الجهة على جوازات التلقيح.

و حسب ما عاينت هبة بريس بالطريق الرابطة بين مدينتي الدار البيضاء و برشيد، فقد أوقف عناصر الدرك المروري عددا من السيارات و “الطاكسيات” و الحافلات و طلبوا من ركابها الإدلاء بجواز التلقيح.

كما قام عناصر الدرك ب”باراجات” المراقبة التي تم إعادة تنصيبها من جديد صبيحة اليوم بتحرير عدد من المحاضر في حق مخالفي القانون الجديد الذين يتنقلون بين المدن دون توفرهم على جواز تلقيح.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن ورقة التنقل التي كانت تمنح من طرف السلطات الرسمية لم تعد صالحة بداية من اليوم، حيث أن الوثيقة الرسمية الوحيدة التي أضحت معتمدة للتنقل بين العمالات و الأقاليم و المدن هي جواز التلقيح.

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