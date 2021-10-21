الصورة تعبيرية

تقرير: 87,5% من الأسر المغربية صرحت بارتفاع أسعار المواد الغذائية

2021-10-21 / 9:19 صباحًا
3
هبة بريس

كشفت نتائج بحث الظرفية لدى الأسر للمندوبية السامية للتخطيط برسم الفصل الثالث من سنة 2021 ، أن 14,8% مقابل 85,2% من الأسر صرحت بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة .

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول نتائج هذا البحث، أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 70,4 نقطة ، مقابل ناقص 67,2 نقطة خلال الفصل السابق ، وناقص 75,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأشارت المذكرة أيضا إلى أن 87,5% من الأسر صرحت بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة ، في حين رأت 0,6% فقط عكس ذلك.

وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 86,9 نقطة عوض ناقص 86,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 75,1 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية .

من جانب أخر اكدت المندوبية السامية للتخطيط فيما يخص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة ، ف 73,0% من الأسر تتوقع استمرارها في الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 2,1%.

وهكذا فقد استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 70,9 نقطة، عوض ناقص 67,6 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و ناقص68,1 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of بعد قرار الحكومة.. إقبال غير مسبوق على مراكز التلقيح

بعد قرار الحكومة.. إقبال غير مسبوق على مراكز التلقيح

2021-10-21 / 9:47 صباحًا
Photo of طقس الخميس.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

طقس الخميس.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

2021-10-21 / 9:09 صباحًا
Photo of أرباب المقاهي : قرار منع غير الملقحين من ولوج فضاءاتنا خارج اختصاصنا

أرباب المقاهي : قرار منع غير الملقحين من ولوج…

2021-10-20 / 11:02 مساءً
Photo of هاشتاغ “حريتنا فوق كل اعتبار” يجتاح مواقع التواصل قبل بدء العمل بجواز التلقيح

هاشتاغ “حريتنا فوق كل اعتبار” يجتاح مواقع التواصل قبل…

2021-10-20 / 10:31 مساءً
Photo of حماة المال العام يطالبون النيابة العامة بتسريع البت في ملفات الفساد والرشوة ومعاقبة المتورطين

حماة المال العام يطالبون النيابة العامة بتسريع البت في…

2021-10-20 / 9:40 مساءً
Photo of الملك معزيا أسرة عبد الواحد بلقزيز ..كان مثالا للاقتدار والتفاني

الملك معزيا أسرة عبد الواحد بلقزيز ..كان مثالا للاقتدار…

2021-10-20 / 9:13 مساءً
Photo of نشطاء وسياسيون يطلقون عريضة رافضة لفرض جواز التلقيح

نشطاء وسياسيون يطلقون عريضة رافضة لفرض جواز التلقيح

2021-10-20 / 8:39 مساءً
Photo of حركة “معا” تستغرب فرض “جواز التلقيح” وتطالب الحكومة بنهج مقاربة تواصلية

حركة “معا” تستغرب فرض “جواز التلقيح” وتطالب الحكومة بنهج…

2021-10-20 / 8:00 مساءً
Photo of أزمة ..أكثر من 3000 مهاجر مغربي بهولاندا عالقون بالمغرب

أزمة ..أكثر من 3000 مهاجر مغربي بهولاندا عالقون بالمغرب

2021-10-20 / 7:32 مساءً
Photo of المفوض القضائي ..فرصة للإشتغال تزامنا وفرض ” جواز التلقيح “

المفوض القضائي ..فرصة للإشتغال تزامنا وفرض ” جواز التلقيح…

2021-10-20 / 6:33 مساءً

‫3 تعليقات

  2. في خطاب الملك نصره الله دائما حريص على مصلحة الشعب المغربي تحدث عن المواد الأساسية الضرورية للحياة وللأسف الشديد الحكومة الجديدة لم تراعي بهذا…..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق