تقرير: 87,5% من الأسر المغربية صرحت بارتفاع أسعار المواد الغذائية

هبة بريس

كشفت نتائج بحث الظرفية لدى الأسر للمندوبية السامية للتخطيط برسم الفصل الثالث من سنة 2021 ، أن 14,8% مقابل 85,2% من الأسر صرحت بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة .

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول نتائج هذا البحث، أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 70,4 نقطة ، مقابل ناقص 67,2 نقطة خلال الفصل السابق ، وناقص 75,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأشارت المذكرة أيضا إلى أن 87,5% من الأسر صرحت بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة ، في حين رأت 0,6% فقط عكس ذلك.

وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 86,9 نقطة عوض ناقص 86,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 75,1 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية .

من جانب أخر اكدت المندوبية السامية للتخطيط فيما يخص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة ، ف 73,0% من الأسر تتوقع استمرارها في الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 2,1%.

وهكذا فقد استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 70,9 نقطة، عوض ناقص 67,6 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و ناقص68,1 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

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