” ماوكلي المغرب” ينام مع الكلاب ويعيش وسطهم وجيرانه يكشفون تفاصيل صادمة:”الأم والأب تخلاو عليه”

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تعليق واحد
ربي أتوسل اليك أن ترحم هدا الشاب وأن ترسل اليه قلوب رحيمة وعقول عندها روح التضامن. نراسل جمعيات حقوق الانسان التي تدافع عن المجرمين وتطالب بالغاء حكم الاعدام أن تلتفت الى هدا الشاب بدل انحيازهم للمجرمين