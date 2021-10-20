العثور عل جثة رجل مقطوعة الرأس بفرنسا

هبة بريس _ وكالات

تم العثور على رجل مقطوع الرأس ومنزوع الأحشاء في منزله يومه الأربعاء في بولين بإقليم فوكلوز الفرنسية حسب ما أفادت به مصالح الدرك الملكي وكالة فرانس بريس.

ووفقًا للمصدر نفسه ، فإن المسار الإرهابي مازال مستبعدا، في هذه المرحلة ويشتبه أن تكون الجريمة عائلية.

ويتم البحث عن المتهم الذي مازال في حالة فرار وهو شاب في الثلاثينات من العمر يقال إنه ي تدي سروالا قصيرا وقميصا رياضيا أسود ومسلح بسكين.

وانتشرت مصالح الدرك بالمنطقة وحاصرت الشارع الذي يوجد به بيت الضحية مسرح الجريمة.

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