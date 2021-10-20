أرباب المقاهي : قرار منع غير الملقحين من ولوج فضاءاتنا خارج اختصاصنا

هبة بريس _ الرباط

دخلت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم بالمغرب، على خط القرار الأخير للحكومة المغربية، والذي يستدعي توفر المواطنين والمواطنات المغاربة على جواز التلقيح من أجل ولوج المرافق الإدارية والفضاءات العمومية والخاصة، والسفر خارج الأقاليم والعمالات والمدن المغربية.

وشجبت الفيدرالية قرار فرض على مرتادي المقاهي والمطاعم جواز التلقيح، معتبرة القرار “يتنافى مع اختصاصات الشغيلة، ومشيرة إلى أن التلقيح اختياريا وليس إجباريا”.

وسجلت الاخيرة أن الوصول إلى المناعة الجماعية “لا يجب أن يكون على حساب المهنيين وأرزاقهم وعموم المواطنين،”

وترى الفيدرالية أن فرض جواز التلقيح على مرتفقي المقاهي والمطاعم سیکرس للتفرقة والمشاحنات واستفزاز الزبائن من دون سند قانوني أو أخلاقي أو منطقي أو علمي”.

وأكدت أن هذا القرار سيكون بمثابة “آخر مسمار يدق في نعش قطاع المقاهي والمطاعم الميت أصلا، وفق تعبير لغة البيان.

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