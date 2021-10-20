هاشتاغ “حريتنا فوق كل اعتبار” يجتاح مواقع التواصل قبل بدء العمل بجواز التلقيح

هبة بريس ع _ عياش

لا زالت ردود الفعل حيال قرار فرض الجواز الصحي تتقوى وتتخد منحى تصاعدي اذ اتسع الفضاء الازرق للتعبير عن الرفض المقرون بالعديد من علامات الاستفهام

وأطلق نشطاء مواقع التواصل هاشتاغ ” حريتنا فوق كل اعتبار” والذي انتشر بسرعة بين النشطاء، وذلك للتعبير عن رفضهم قرار الحكومة الذي يشير بطريقة غير مباشرة إلى إجبارية التلقيح. وفق تعبيرهم.

واختار بعض النشطاء استعدادهم لمقاضاة الحكومة في حال تم منعهم من ولوج المرافق العمومية والادارات .

ويفرض المغرب ابتداء من الخميس 21 أكتوبر الجاري “جواز التلقيح” كوثيقة رسمية للتنقل والدخول إلى المرافق العامة في إطار “مقاربة إحترازية جديدة” لمواجهة فيروس كورونا حسبما أعلنت الحكومة المغربية الاثنين، مشيرة إلى أن القرار يشمل التنقل عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية داخل التراب المغربي وخارجه، وكذا دخول الموظفين والمستخدمين إلى الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة والفنادق والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0