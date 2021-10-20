الملك معزيا أسرة عبد الواحد بلقزيز ..كان مثالا للاقتدار والتفاني

2021-10-20 / 9:13 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الدكتور عبد الواحد بلقزيز.

ومما جاء في هذا البرقية ” تلقينا بعميق التأثر والأسى نعي فقيدكم المبرور المرحوم الدكتور عبد الواحد بلقزيز، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان”.

وأضاف الملك أنه “بهذه المناسبة المحزنة، نعرب لكم، ومن خلالكم لكافة أهلكم وذويكم، ولأسرته السياسية والأكاديمية الوطنية، ولسائر أصدقائه ومحبيه، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في رحيل أحد رجالات الدولة الكبار، الذين كرسوا حياتهم لخدمة وطنهم، في وفاء مكين للعرش العلوي المجيد، وتشبث متين بمقدسات الأمة وثوابتها”.

وأكد الملك “إننا لنستحضر، بكل تقدير، مناقب فقيدكم العزيز، الذي كان مثالا للاقتدار والتفاني والإخلاص في النهوض بما أنيط به من مهام سامية سواء على المستوى الأكاديمي أو الحكومي أو الدبلوماسي، فضلا عن تمثيله لبلده خير تمثيل في ما تقلده من مناصب المسؤولية بعدد من الهيئات الإقليمية والدولية”.

وتابع الملك “وإذ نشاطركم مشاعركم في هذا المصاب الأليم الذي لا راد لقضاء الله فيه، لنسأله عز وجل أن يتلقى الراحل بجزيل إحسانه ويمطر عليه شآبيب رحمته وغفرانه، ويجزيه أحسن الجزاء على ما أسداه لوطنه من خدمات جليلة، وما قدمه بين يدي ربه من صالح الأعمال والمبرات”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of أرباب المقاهي : قرار منع غير الملقحين من ولوج فضاءاتنا خارج اختصاصنا

أرباب المقاهي : قرار منع غير الملقحين من ولوج…

2021-10-20 / 11:02 مساءً
Photo of هاشتاغ “حريتنا فوق كل اعتبار” يجتاح مواقع التواصل قبل بدء العمل بجواز التلقيح

هاشتاغ “حريتنا فوق كل اعتبار” يجتاح مواقع التواصل قبل…

2021-10-20 / 10:31 مساءً
Photo of حماة المال العام يطالبون النيابة العامة بتسريع البت في ملفات الفساد والرشوة ومعاقبة المتورطين

حماة المال العام يطالبون النيابة العامة بتسريع البت في…

2021-10-20 / 9:40 مساءً
Photo of نشطاء وسياسيون يطلقون عريضة رافضة لفرض جواز التلقيح

نشطاء وسياسيون يطلقون عريضة رافضة لفرض جواز التلقيح

2021-10-20 / 8:39 مساءً
Photo of حركة “معا” تستغرب فرض “جواز التلقيح” وتطالب الحكومة بنهج مقاربة تواصلية

حركة “معا” تستغرب فرض “جواز التلقيح” وتطالب الحكومة بنهج…

2021-10-20 / 8:00 مساءً
Photo of أزمة ..أكثر من 3000 مهاجر مغربي بهولاندا عالقون بالمغرب

أزمة ..أكثر من 3000 مهاجر مغربي بهولاندا عالقون بالمغرب

2021-10-20 / 7:32 مساءً
Photo of المفوض القضائي ..فرصة للإشتغال تزامنا وفرض ” جواز التلقيح “

المفوض القضائي ..فرصة للإشتغال تزامنا وفرض ” جواز التلقيح…

2021-10-20 / 6:33 مساءً
Photo of حزب منيب يرفض فرض جواز التلقيح ويهدد بالطعن في القرار لدى المحكمة الدستورية

حزب منيب يرفض فرض جواز التلقيح ويهدد بالطعن في…

2021-10-20 / 6:03 مساءً
Photo of الصحة: نحو 800 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

الصحة: نحو 800 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من…

2021-10-20 / 5:29 مساءً
Photo of 59,4% من الأسر المغربية صرحت بتدهور المعيشة خلال السنة الماضية

59,4% من الأسر المغربية صرحت بتدهور المعيشة خلال السنة…

2021-10-20 / 5:12 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق