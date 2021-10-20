القضاء الهولندي يدين مقتحمي قنصليتين مغربيتين

2021-10-20 / 8:16 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أصدر القضاء الهولندي ، حكما ابتدائيا في حق متهمين متابعين في ملف اقتحام قنصليتين مغربيتين

وادان القاضي الهولندي المُعتديَّيْن بالمنسوب إليهما من “أعمال غير قانونية استهدفت رموز الأمة المغربية” بالقنصليتين المغربيتين

وأصدر القاضي حكما بالسجن لمدة سبعة أيام، مع إعطاء أوامر قضائية للشخصين المُهاجمين بـ “عدم الاقتراب من القنصليتين العامتين لمدة عامين”، واصفا سلوكهما بأنه “غير مقبول”.

وعقب صدور هذا الحكم، تستأنف القنصليتان المغربيتان عملهما، من أجل النظر في الطلبات المقدمة إليهما من قبل الجالية المغربية المقيمة بـ”الأراضي المنخفضة”

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