حركة “معا” تستغرب فرض “جواز التلقيح” وتطالب الحكومة بنهج مقاربة تواصلية
استغربت حركة “معا” فرض الحكومة بشكل رسمي مبدإ إلزامية التلقيح دونما سابق إنذار”.
وتساءلت حركة “ عن “كيف السبيل إلى ممارسة الحياة العامة طيلة الفترة القادمة علما أن الحصول على جواز التلقيح يحتاج على الأقل مدة شهر بين الجرعتين الأولى والثانية؟” مضيفة “ألا يحق للمواطنين المغاربة الحصول على المعلومة في مدة زمنية معقولة واتخاذ القرار بخصوص تلقيحهم وفق قناعاتهم وتحمل مسؤولية اختياراتهم؟”
ودعت الحركة، السلطات الحكومية “إلى اعتماد فترة انتقالية قبل تنزيل قرار إلزامية جواز التلقيح مما يمكن عموم المواطنين من استخراجه في آجال معقولة تراعي قدرة مراكز التلقيح على استقبال المواطنين في ظروف سليمة، وتمكن من استمرار الاستفادة من كل الخدمات العامة والخاصة دون تمييز”.
وشددت “معا” على أن “عموم المواطنين المغاربة واعون بخطورة الظرفية الصحية والحاجة لضمان السلامة الجماعية غير أن هذا لا يعني تغييب النقاش العمومي حول القرارات المتخذة، وغياب سياسة تواصلية واضحة تأخذ بعين الاعتبار الإكراهات التي ستثيرها القرارات المتخذة”.
2 تعليقات
ايت الطالب عاد ليكمل اجندته وهو شخص غير منتخب ووزارة الصحة ليست وزارة سيادة فلماذا يفرض نهجه على الجميع!! عاقبنا حزب اللاعدالة بصناديق الاقتراح على سياسته وتفقيره للشعب وكنا نتمنى تغيير الوجوه والسياسة واليوم نفس الشخص بدون وجه حق وضدا للدستور والقوانين والحقوق المصادق عليها عالميا يفرض علينا وثيقة غير مصرح بها في الدستور لأجل التنقل وولوج المرافق العمومية. وا سيدي سيرليها غير انت حنا باركا علينا نمشو من الدار للخدمة نوفرو شي رزيق ونخوو هاد البلاد عيش فيها غير انت ودوك المرتزقة ديال اللقاح
المغرب لم يبدأ عملية التلقيح يوم أمس !! لقد مضى أكثر من ثمانية أشهر و المراكز مفتوحة سبعة أيام في الاسبوع !! بلا كثرة الهدرة الخاوية و البلاغات التي لا تقصد إلا لمحاولة الظهور فحسب .