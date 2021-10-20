أزمة ..أكثر من 3000 مهاجر مغربي بهولاندا عالقون بالمغرب

2021-10-20 / 7:32 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

وجد اكثر من 3000 مهاجر مغربي بهولندا أنفسهم في ازمة غي مسبوقة بعد غلاق المملكة لحدودها الجوية

الوضع المتحدث عنه هنا يتعلق باكثر من 3000 مهاجر مغربي كانوا في عطلة خريفية ابتداء من الاثنين الى الأحد . وهو التاريخ الذي تزامن مع قرار الاغلاق الجوي للحدود .

وتجرى بهذا الشأن مفاوضات ثنائية لحلحلة الازمة التي ان طالت ستكبد مغاربة هولندا خسائر غير محسوبة .

واثار قرار اغلاق المملكة لحدودها الجوية قلقا لدى الجاليات المغربية خصوصا وان القرار لم يسبقه اي تعليق قبلي او اخبار مسبق من لدن الجهات المسؤولة .

وكثيرا ما يسال المداد الكثير حول قرارات الحكومة المفاجئة والتي اطلق عليها اسم ” القرارات الليلية ” في اشارة لسرعتها المتخدة وطرحها دون سابق اعلان .

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‫3 تعليقات

  2. لقد كان هذا الإعلان في حكومة العدالة والتنمية يعلن بها رئيس الحكومة حتى يما منه الشعب المغربي، اما الآن فمن يقم بذلك ليس رئيس الحكومة بل احد الأشخاص من البطرونا التابعة لحزب الحمامة كما يعرف الجميع، المخزن عارف آش يدير، حتى لايساء لرئيس الحكومة اخنوش…هذا الشيء قديم قلبوا على شي حاجة ٱخرى، الشعب فايق وغايب…

  3. إن كان الأمر متعلقا باتخاذ احتياط عدم دخول الفيروس المتحور من هولندا إلى المغرب، فالمنطقي ان يُمنع دخول القادمين من هولندا وليس العكس.
    ومن غير هذا وذاك، ما نتيجة اغلاق الحدود منذ ظهور هاد الجائحة الاعلامية؟ وما الهدف من دفع الناس لاستعمال لقاح قِيل إنه فعَّال، ولم نرى فعاليته إلا على لسان أطباء باعوا شرف مهنتهم ولم تعد تصلهم بعلم الطب إلا الوزرة البيضاء؟
    الديكتاتورية تُمارس بكل السبل والمبرر الدائم هو فيروس لا يُرى منه إلى الإسم.
    “قال فرعون ما أوريكم إلا ما أرى”

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