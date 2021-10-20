أزمة ..أكثر من 3000 مهاجر مغربي بهولاندا عالقون بالمغرب

هبة بريس _ الرباط

وجد اكثر من 3000 مهاجر مغربي بهولندا أنفسهم في ازمة غي مسبوقة بعد غلاق المملكة لحدودها الجوية

الوضع المتحدث عنه هنا يتعلق باكثر من 3000 مهاجر مغربي كانوا في عطلة خريفية ابتداء من الاثنين الى الأحد . وهو التاريخ الذي تزامن مع قرار الاغلاق الجوي للحدود .

وتجرى بهذا الشأن مفاوضات ثنائية لحلحلة الازمة التي ان طالت ستكبد مغاربة هولندا خسائر غير محسوبة .

واثار قرار اغلاق المملكة لحدودها الجوية قلقا لدى الجاليات المغربية خصوصا وان القرار لم يسبقه اي تعليق قبلي او اخبار مسبق من لدن الجهات المسؤولة .

وكثيرا ما يسال المداد الكثير حول قرارات الحكومة المفاجئة والتي اطلق عليها اسم ” القرارات الليلية ” في اشارة لسرعتها المتخدة وطرحها دون سابق اعلان .

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