أزمة ..أكثر من 3000 مهاجر مغربي بهولاندا عالق بالمغرب

2021-10-20 / 7:32 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

وجد اكثر من 3000 مهاجر مغربي بهولندا أنفسهم في ازمة غي مسبوقة بعد
إغلاق المملكة لحدودها الجوية

الوضع المتحدث عنه هنا يتعلق باكثر من 3000 مهاجر مغربي كانوا في عطلة خريفية ابتداء من الاثنين الى الأحد . وهو التاريخ الذي تزامن مع قرار الاغلاق الجوي للحدود .

وتجرى بهذا الشأن مفاوضات ثنائية لحلحلة الازمة التي ان طالت ستكبد مغاربة هولندا خسائر غير محسوبة .

واثار قرار اغلاق المملكة لحدودها الجوية قلقا لدى الجاليات المغربية خصوصا وان القرار لم يسبقه اي تعليق قبلي او اخبار مسبق من لدن الجهات المسؤولة .

وكثيرا ما يسال المداد الكثير حول قرارات الحكومة المفاجئة والتي اطلق عليها اسم ” القرارات الليلية ” في اشارة لسرعتها المتخدة وطرحها دون سابق اعلان .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of نشطاء وسياسيون يطلقون عريضة رافضة لفرض جواز التلقيح

نشطاء وسياسيون يطلقون عريضة رافضة لفرض جواز التلقيح

2021-10-20 / 8:39 مساءً
Photo of حركة “معا” تستغرب فرض “جواز التلقيح” وتطالب الحكومة بنهج مقاربة تواصلية

حركة “معا” تستغرب فرض “جواز التلقيح” وتطالب الحكومة بنهج…

2021-10-20 / 8:00 مساءً
Photo of المفوض القضائي ..فرصة للإشتغال تزامنا وفرض ” جواز التلقيح “

المفوض القضائي ..فرصة للإشتغال تزامنا وفرض ” جواز التلقيح…

2021-10-20 / 6:33 مساءً
Photo of حزب منيب يرفض فرض جواز التلقيح ويهدد بالطعن في القرار لدى المحكمة الدستورية

حزب منيب يرفض فرض جواز التلقيح ويهدد بالطعن في…

2021-10-20 / 6:03 مساءً
Photo of الصحة: نحو 800 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

الصحة: نحو 800 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من…

2021-10-20 / 5:29 مساءً
Photo of 59,4% من الأسر المغربية صرحت بتدهور المعيشة خلال السنة الماضية

59,4% من الأسر المغربية صرحت بتدهور المعيشة خلال السنة…

2021-10-20 / 5:12 مساءً
Photo of ضمنهم شرطي.. توقيف 3 أشخاص بتهمة النصب والاحتيال بالصويرة

ضمنهم شرطي.. توقيف 3 أشخاص بتهمة النصب والاحتيال بالصويرة

2021-10-20 / 4:52 مساءً
Photo of تسجيل 188 إصابة و14 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 188 إصابة و14 وفاة جديدة بكورونا خلال 24…

2021-10-20 / 4:29 مساءً
Photo of “قاصرين بدون مأوى “.. توقيف متحرشين بفتاة بطنجة

“قاصرين بدون مأوى “.. توقيف متحرشين بفتاة بطنجة

2021-10-20 / 4:03 مساءً
Photo of تناسل شكايات “الباركينغ” يدفع إدارة مطار محمد الخامس لتجويد الخدمات

تناسل شكايات “الباركينغ” يدفع إدارة مطار محمد الخامس لتجويد…

2021-10-20 / 4:00 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق