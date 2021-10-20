عملية تلقيح بالمغرب

المفوض القضائي ..فرصة للإشتغال تزامنا وفرض ” جواز التلقيح “

2021-10-20 / 6:33 مساءً
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هبة بريس _ ع عياش

قررت الحكومة المغربية، ابتداء من الخميس ، اعتماد وثيقة جديدة، “جواز التلقيح”، كوثيقة من طرف السلطات الصحية.

ويدعو بيان صادر عن الحكومة إلى ضرورة حصول الموظفين والمرتفقين على “جواز التلقيح” حتى يتمكنوا من دخول الإدارات العمومية والخاصة، إذ لن يتمكن غير الحاصل على الجواز من دخول الفنادق والأماكن السياحية والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية وقاعات الرياضة .

قرار المنع من دخول الادارات العمومية خاصة ؛ يرجح ان يفرز صراعات ومشادات ستنتهي بتسجيل واقعة المنع عن طريق مفوض قصائي لإعتماده حين التقاضي وهو الوضع الذي سيتكرر في اكثر من ادارة .

ومن المنتظر ان يعود قرار منع الغير الملقحين من دخول الادارات والاماكن العمومية بالنفع على ” المفوض القضائي ” في ظل اعتماد ” جواز التلقيح ” .

الى ذلك ؛ يعرف ان فئة كبيرة من المواطنين ترفض أخد اللقاح وتمتنع لأسباب يجمعها البعض في اصابة الملقحين انفسهم

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