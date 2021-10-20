نبيلة منيب .. مسار نضالي حافل لقيادية بارزة في المشهد السياسي المغربي
نبيلة منيب

حزب منيب يرفض فرض جواز التلقيح ويهدد بالطعن في القرار لدى المحكمة الدستورية

2021-10-20 / 6:03 مساءً
1
هبة بريس _ عياش _ ع

في أول موقف للأحزاب السياسية اتجاه قرار الحكومة فرض جواز التلقيح من أجل الدخول إلى الأماكن والمرافق العمومية، أصدر حزب الاشتراكي الموحد بلاغا رافضا لإجبارية التلقيح

وعبر المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد ، عن رفضه واستنكاره لقرار الحكومة الصادر يوم الإثنين 18 أكتوبر 2021 و القاضي باعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة تختزل من خلالها جميع التدابير الإحترازية في ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات والمؤسسات بجواز التلقيح من أجل الولوج للإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة وكذا المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاأت المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.

وحذر الإشتراكي الموحد، في بيان لمكتبه السياسي، من تداعيات حضر التجوال و التنقل على تراجع النشاط الاقتصادي و على التسريحات التعسفية للموظفين و العمال، مطالبا الحكومة بالتراجع عن هذا القرار المجحف، واحتفاظه بحق اللجوء للمحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية و قانونية هذا القرار، والسعي وراء إلغائه.

ووصف الحزب أن هذا القرار المستند على “المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية” التي ذكرت في البلاغ، تم اتخاده خارج مقتضيات الدستور ، مع انتهاكه لمبادئ الحقوق والحريات، كما يتعارض وانتظارات الشعب المغربي الذي كان ينتظر من هذه الحكومة أن تقوم بمبادرة وطنية لخلق انفتاح سياسي عبر الإفراج عن المعتقلين السياسيين و على رأسهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف و معتقلي الرأي و الصحفيين والمدونين، و تأسيس تعاقد مجتمعي أساسه الانخراط الفعلي في بناء ديموقراطي لتحقيق تنمية شاملة اقتصادية واجتماعية .

وقال رفاق منيب أن انطلاقة عمل الحكومة بمثل هذه القرارات جاءت مخيّبة للآمال وتؤشر على الرفع من منسوب الاحتقان و السخط الشعبي واستمرار مسلسل التغول و الاستبداد.

واستنكر الحزب القرار الذي لا يعمل إلا على تأكيد ما سبق وهو الذي رفضناه سابقا جراء تغول السلطة و تقنين الشطط في استعمالها لشرعنة الاستبداد، معبرا عن رفضه لاستمرار الدولة و حكومتها منذ تنصيبها ء في خرق الدستور و تجاوز المؤسسات بما في ذلك المؤسسة التشريعية بإصدار إجراأت إدارية ضدا على فصول القانون الدستوري.

كما أدان الاشتراكي الموحد استمرار الدولة في ضرب مبادئ حقوق الإنسان عبر فرض إجبارية التلقيح على المواطنات و المواطنين بشكل تعسفي من خلال إلزامية “جواز التلقيح”.

وطالب الإشتراكي الموحد، المسؤولين على قطاعي الداخلية و الصحة باحترام مبادئ الدستور و ضمنها مبدأ الحق في الحصول على المعلومة و منها كافة المعلومات حول هذا الوباء، و ما وفره التلقيح من حماية و وقاية، علما بأن الملقحين يمكن ان يصابوا بالفيروس و ان ينقلوه للآخرين أيضا.

ما رأيك؟
المجموع 14 آراء
12

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of نشطاء وسياسيون يطلقون عريضة رافضة لفرض جواز التلقيح

نشطاء وسياسيون يطلقون عريضة رافضة لفرض جواز التلقيح

2021-10-20 / 8:39 مساءً
Photo of حركة “معا” تستغرب فرض “جواز التلقيح” وتطالب الحكومة بنهج مقاربة تواصلية

حركة “معا” تستغرب فرض “جواز التلقيح” وتطالب الحكومة بنهج…

2021-10-20 / 8:00 مساءً
Photo of أزمة ..أكثر من 3000 مهاجر مغربي بهولاندا عالق بالمغرب

أزمة ..أكثر من 3000 مهاجر مغربي بهولاندا عالق بالمغرب

2021-10-20 / 7:32 مساءً
Photo of المفوض القضائي ..فرصة للإشتغال تزامنا وفرض ” جواز التلقيح “

المفوض القضائي ..فرصة للإشتغال تزامنا وفرض ” جواز التلقيح…

2021-10-20 / 6:33 مساءً
Photo of الصحة: نحو 800 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

الصحة: نحو 800 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من…

2021-10-20 / 5:29 مساءً
Photo of 59,4% من الأسر المغربية صرحت بتدهور المعيشة خلال السنة الماضية

59,4% من الأسر المغربية صرحت بتدهور المعيشة خلال السنة…

2021-10-20 / 5:12 مساءً
Photo of ضمنهم شرطي.. توقيف 3 أشخاص بتهمة النصب والاحتيال بالصويرة

ضمنهم شرطي.. توقيف 3 أشخاص بتهمة النصب والاحتيال بالصويرة

2021-10-20 / 4:52 مساءً
Photo of تسجيل 188 إصابة و14 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 188 إصابة و14 وفاة جديدة بكورونا خلال 24…

2021-10-20 / 4:29 مساءً
Photo of “قاصرين بدون مأوى “.. توقيف متحرشين بفتاة بطنجة

“قاصرين بدون مأوى “.. توقيف متحرشين بفتاة بطنجة

2021-10-20 / 4:03 مساءً
Photo of تناسل شكايات “الباركينغ” يدفع إدارة مطار محمد الخامس لتجويد الخدمات

تناسل شكايات “الباركينغ” يدفع إدارة مطار محمد الخامس لتجويد…

2021-10-20 / 4:00 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق