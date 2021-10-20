الإمارات تستضيف النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية

هبة بريس

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اختيار العاصمة الإماراتية أبوظبي لاستضافة كأس العالم للأندية 2021 وذلك للمرة الخامسة في تاريخها.

وجاء الإعلان عن القرار اليوم الأٍبعاء على هامش مجلس للفيفا برئاسة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال إنفانتينو خلال المؤتمر الذي عُقد عقب المجلس إن اليابان انسحبت من استضافة مونديال الأندية، ليتم منح الملف إلى الإمارات.

وأوضح أن موعد إقامة كأس العالم للأندية 2021، سيكون خلال وقت مبكر من عام 2022.

وتستضيف الإمارات كأس العالم للأندية، للمرة الخامسة بعد نسخ أعوام 2009 و2010 و2017 و2018.

وتشارك في الدورة اندية تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا، بجانب أوكلاند سيتي النيوزيلندي ممثلا عن قارة أوقيانوسيا، والأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال إفريقيا وفريق الجزيرة حامل لقب النسخة الأخيرة من الدوري الإماراتي.

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