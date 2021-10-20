أزيد من 200 متسابق في النسخة الاولى من السباق الجهوي للعدو الريفي بالمضيق

2021-10-20 / 4:36 مساءً
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هبة بريس - المضيق

شهدت النسخة الاولى من السباق الجهوي للعدو الريفي بعمالة المضيق الفنيدق، التي أقيمت الأحد الماضي، بحلبة ريستينكا المضيق, نجاحا كبيرا بمشاركة أزيد من 200 متسابق ومتسابقة من مختلف الأعمار.

ونظمت النسخة الاولى من السباق الجهوي في احترام تام للتدابير الوقائية من طرف جمعية وفاق المضيق وعصبة جهة طنجة تطوان الحسيمة لألعاب القوى وبشراكة مع عمالة المضيق الفنيدق وتحت اشراف الجامعة الملكية المغريية لألعاب القوى.
وأبرز منظموا هذا السباق في تصريح صحفي، أن هذه التظاهرة الرياضية المنظمة برسم الوسم الرياضي الجديد, تروم خلق جو من التباري الشريف بين المشاركين من مختلف الفئات العمرية، وصقل المواهب الرياضية، واكتشاف أبطال الغد.

وفي ختام المسابقات، تم توزيع الجوائز على الفائزين والفائزات بحضور باشا مدينة المضيق الفنيدق، وعدد من الشخصيات والمسؤولين المحليين والمنتخبين.

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