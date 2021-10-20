صورة تعبيرية

“قاصرين بدون مأوى “.. توقيف متحرشين بفتاة بطنجة

2021-10-20 / 4:03 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

تعرضت فتاة للتحرش من قبل قاصرين بمنطقة مالاباطا وسط مدينة طنجة بحسب ما أظهره فيديو انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي .

وتمكنت المصالح الامنية بمدينة طنجة في ظرف وجيز من توقيف 3 أشخاص متورطين في عملية “التحرش” حيث تبين أنهم قاصرين يعيشون حياة التشرد كضحايا للتفكك الأسري ليتم اخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية قبل عرضهم على قضاء الأحداث .

وتعتبر ظاهرة “التحرش” بالشوارع سلوكا شاذا تتداخل فيه عوامل اجتماعية أبرزها التفكك الأسري والاضطرابات السيكولوجية اضافة الى غياب الوعي والوازع الاخلاقي الذي من المفروض ان تلعب فيه الاسرة دورا اساسيا الى جانب المدرسة والمجتمع المدني .

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