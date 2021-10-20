من الغناء إلى الموضة …حنان الخضر تثير الجدل بعودتها لمواقع التواصل الإجتماعي
نجلاء مزيان - هبة بريس
أثارت خريجة ستار أكاديمي، و الفنانة المعتزلة حنان الخضر الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة رجوعها بعد غيابها الذي دام لأكثر من ثلاث سنوات.
و نشرت الفنانة المغربية المعتزلة عبر حسابها الجديد بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام “، (نشرت) مجموعة من المنشورات التي تمهد من خلالها عودتها لمنصات التواصل الاجتماعي.
و كشفت الخضر عبر نفس المنصة أنها لن تعود مجددا لمجال الغناء، و أنها سوف تحترف مجال الموضة، مضيفة أن تجارب الحياة جعلتها أكثر نضجا و عقلانية.
و الجدير بالذكر أن والد الفنانة المغربيةو خريجة ستارأكاديمي، توفي مؤخرا جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.
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شكون هادي عاوتاني