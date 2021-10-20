مشروع قانون المالية 2022.. إحداث 26 ألفا و860 منصبا ماليا
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022، إحداث 26 ألف و860 منصبا ماليا برسم السنة القادمة، موزعة على القطاعات الوزارية والمؤسسات وفق الجدول المتضمن لمشروع قانون المالية.
وحسب ما أوردته مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022، تتوزع هذه المناصب المالية على 350 منصبا مخصصة لرئيس الحكومة المؤهل لتوزيعها على مختلف الوزارات والمؤسسات، منها 200 منصب مخصص للأشخاص في وضعية إعاقة.
وذكر المصدر نفسه أنه بالإضافة إلى هذه المناصب المذكورة، يقترح المشروع إحداث 700 منصب مالي إضافي لفائدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه، والذين سيتم توظيفهم عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد.
من جهة أخرى، سيتم حذف المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر، بالقطاعات الوزارية أو المؤسسات التي ينتمون اليها.
ومن المرتقب أيضا إحداث 17 ألف منصبا لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، منها 15 ألف منصبا لتوظيف الأساتذة، و2000 منصب لتوظيف أطر الدعم التربوي والأطر الإدارية على مستوى المؤسسات التعليمية.
12 تعليقات
تقولون مشروع قانون المالية لهذه السنة من أجل إحداث 26الف منصب المالية الموزعة على القطاعات الوزارية والمؤسسات وفق لجدول مشروع قانون المالية هذآ جيد جدا ولكن يبقى موضوع قانون المالية للسنة الماضية اين تبخرت هههههههههههه
نريد محاسبة الحكومة السابقة لتصفية الصندوق من كل الخروقات…..
المحاسبة اولا قبل كل شيء وقبل في الشروع في مشروع قانون المالية لهذه السنة …اين ذهب السيد العثماني للمواجهة هههههههه.
في اعتقادي ان جميع الأموال لمشروع قانون المالية يجب جمعها من أجور الوزراء وكذا البرلمانيين إذا كانت فعلاً دولة الحق والقانون…..
الموضوع في غاية الأهمية ولهذا يجب على الحكومة الجديدة ان تراعي لهؤلاء الأشخاص البسطاء الذين لا حولة ولا قوة لهم إلا بالله العلي العظيم …..
يجب أن تكون المصداقية وروح المواطنة والشفافية حتى تمر الأمور واضحة ومدروسة.وليس في الانزلاقات والفاهم يفهم.
المواطن البسيط لايطلب منكم ماعدا عيشة الرفاهية ومرضية وراضية ……
لقوله تعالى (وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور)صدق الله العظيم الحمد لله على هذه الحكومة الجديدة التي أظهرت بدايتها في افضل بكثير من السابق..
إن خطاب الملك نصره الله مؤخرا تضمن مشروع قانون المالية لهذه السنة كان في غاية الأهمية والصرامة.مع اقتحام الربط بالمحاسبة…..
نخاف ان يعاد نفس الروتين … وياكلون الحلوة بدون مشاركتنا معهم.ههههههههه
اضن هذه المرة ليست مثل السنوات الماضية لان دراسة السيد اخنوش ستكون في محلها ولن يخيب املنا وسيقوم بكل مصداقية وشفافية من اجل مغرب أفضل بكثير من السابق.
Pas. De changement