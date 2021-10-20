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تارودانت: جمعية حقوقية تطالب التحقيق في إعتداء دركي على تلميذة داخل مؤسسة تعليمية

2021-10-20 / 2:16 مساءً
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

وجهت جمعية حقوقية” المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام” شكاية تتوفر ” هبة بريس” على نسخ منها، الى عامل إقليم تارودانت، تطالب من خلالها بفتح تحقيق مع ” دركي” بمنطقة أولوز ، قام بالاعتداء على تلميذة داخل حرم المدرسة، بعد خلاف جمعها مع إبنته التي تدرس في نفس المؤسسة التعليمية.

وحسب نص الشكاية، فقد اتهمت عائلة التلميذة المتمدرسة بالثانوية الإعدادية بأولوز، مسؤولا دركيا بالمنطقة، بـ”اقتحام المؤسسة التعليمية المذكورة والاعتداء على ابنتها والضغط على رقبتها وتعريضها للسب والشتم وجرها إلى مكتب مدير المؤسسة، على خلفية خلاف نشب بين ابنة الدركي وابنتها بداخل المؤسسة التعليمية”.

وطالبت عائلة التلميذة بـ”إعمال القانون لإنصاف ابنتهم بعد تعرضها للتهديد والعنف من طرف مسؤول الدركي.

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تعليق واحد

  1. هاد الجدارمي بغا ادير فيها رامبو خصو اتربا باش اعرف اقتحام المؤسسات اش كيسوا اضرب بنت الناس و هي فحرم مؤسسة باز الا متخدتش فيه حقوق تأديبية لانها جنحة في عرف القانون السيبة فهاد لبلاد

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