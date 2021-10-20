إدارة مهرجان الجونة تقدم إعتذارا رسميا للنجمين ريدوان و بلعياشي

2021-10-20 / 12:39 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

قدمت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي اعتذارًا رسميا لكل من النجمين ريدوان ونعمان بلعياشي بسبب تجاهلهما في حفل الافتتاح، وعدم تقديمهما مع الفنان محمد رمضان في حفل افتتاح الدورة الخامسة.

ونشرت إدارة المهرجان بيانًا رسميًا بالاعتذار، جاء كالتالي : “تتقدم إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، باعتذار رسمي للشعب المغربي الشقيق عن عدم تقديم النجم العالمي من أصل مغربي “ريدوان والملحن المغربي نعمان بلعياشي خلال حفل الافتتاح، وتود التوضيح أن ما حدث هو خطأ غير مقصود في الإعداد للحفل وتعرب عن أسفها لوقوعه ونتمنى عدم تكراره”.

وأكدت إدارة المهرجان الجونة السينمائي، “احترامها الكامل لمشاركة الفنانين باعتبارهما قامات فنية عالمية ذات شعبية هائلة في المغرب والعالم العربي، وتقديرها للإنتاج الفني لهؤلاء المطربين، وتتوجه بجزيل الشكر لكل من الفنان ريدوان والملحن نعمان بلعياشي على الأداء المتميز الذي تم تقديمه خلال حفل الافتتاح”.

كما تؤكد إدارة المهرجان اعتزازها بالمشاركات المغربية في مهرجان الجونة بكافة دوراته سواء من الأفلام المغربية المشاركة أو صناع الأفلام أو كافة الحضور المشاركين.

و الجدير بالذكر أن سخط عارم إجتاح مواقع التواصل الاجتماعي عقب تجاهل المذيعة المصرية ذكر إسم كل من الفنانين ريدوان و بلعياشي.

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‫4 تعليقات

  2. مللنا من تصرفات المصريين اتجاه المغاربة داءما يخطأون ويعتدرون الى متى هدا التحقير و التقليل من شأن المغاربة. أليس عندنا وزارة الثقافة والفن ترد لنا اعتبارنا? أم أنها تتجاهل الأمر وتمر المسألة بسلام سئمنا من سياسة عفا الله عما سلف يجب أن نرد الكيل بمكيالين فالمهراجانات المغربية قادمة لا محال نتمنى أن لا تستقبلو عفنات مصر الشارفات الهارفات بالعمارية والدقة المراكشية وتلبسهن القفطان المغربي كيف العادة. فالمغاربة تقاضا لهم الصبر وما بقاوش يرضاو بالدل

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