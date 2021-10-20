الانتظارات العاجلة للمواطنين من حكومة أخنوش

مصطفى الذهبي

صدق المناضل نيلسون مانديلا حينما قال “الفاسدون لن يبنوا وطنا إنما هم يبنون ذاتهم و يفسدون أوطانهم” هده المقولة تنطبق على إخوان بنكيران الذين بنوا ذاتهم وافسدوا وطنهم, ففي غفلة من التاريخ بأكذوبة ما يسمى بالربيع العربي استغلوا تقة الشعب بالاتجار في الدين فصعدوا إلى سدة الحكم بعدما كانوا في الأصل يشيعون الجنائز ويلقون الموعظة أتناء عشاء القبر ويذكرون الحاضرين للعزاء بهده المناسبات الأليمة بروايات “عذاب القبر”

إن افتقادهم للكفاءات التي يمكنها تدبير شؤون البلاد أقدموا على إجراءات وتدابير كان لها وقع كارتي على الاقتصاد الوطني برمته ودلك نتيجة رفع الدعم عن الوقود وتحرير أسعاره إضافة إلى الزيادة في الضرائب التي مست تكاليف المعيشة للأسر

وبما أنهم لا يعرفون إلا منطق الزيادات و عكس إرادة كافة المواطنين أضافوا ساعة على التوقيت القانوني كرينتش الذي يقع المغرب على خطه

إن السيد رئيس الحكومة وفريقه الذي يضم خيرة الكفاءات الوطنية لابد أن تكون لهم نظرة شمولية وأولويات تحتاج لها المرحلة الحالية لتصحيح الأوضاع الصعبة اقتصاديا و اجتماعيا و أهمها

اعادة تشغيل مركب تكرير الوقود لاسمير, إلى جانب إعادة دعم صندوق المقاصة للكازوال حتى لا يتعدى 7 دراهم للتر الواحد ” ولهدا الإجراء فوائد اقتصادية تروم حول توسيع الطبقة الوسطى وتقليص الفوارق .

تسريع تخليق الحياة العامة و محاربة الفساد و الرشوة واقتصاد الريع و الريع السياسي والإثراء الغير المشروع, وهدا لن يتأتى إلا بقضاء نزيه وعادل ما يفرض على وزارة العدل ان تنهج طرق ووسائل لتخليق الحياة العامة و الممارسات القانونية و الإدارية بالمحاكم ودلك بتحميل المسؤولية للقضاة بصفة شخصية مألات القضايا ومحاسبتهم عند إخلالهم للمساطر القانونية خاصة القضاة نواب وكلاء الملك والقضاة نواب الوكلاء العامين إصلاح الإدارة العمومية و تقريبها من المواطنين خاصة تلك التي لها صلة مباشرة بالمواطنين كالملحقات الإدارية و الأبناك و المحاكم وغيرها يستحسن أن تشتغل بفوجين من السابعة صباحا إلى السابعة مساءا و صباح يوم السبت, وهدا يمكن من توفير مناصب شغل إضافية .

إعادة اعتماد التوقيت القانوني كرينتش وما له من فوائد نفسية و اجتماعية و أمنية و هي من أهم مطالب الشعب المغربي برمته واعتبارها عربون حسن نية الحكومة باعتبار المواطن في صميم اهتماماتها كتابة قانون التعمير بمساطر تحفيزية على البناء القانوني بشكل يشجع على الاستثمارات مع إلغاء الرخص الاستثنائية الموكلة للولاة و العمال.

إن العديد من المنتقدين للتصريح الحكومي عابوا على رئيسها عدم الإشارة إلى مصادر التمويل وهنا عليه أن يجيبهم أن مصادر التمويل هي (أغراس أغراس) التي كانت عنوان حملاته الانتخابية لان الدولة المغربية هي ليست غنية و أيضا ليست فقيرة و لها ثرواتها أن وزعت بطريقة عادلة سوف تحقق العدالة الاجتماعية وذلك فقط بمحاربة الفساد و ربط المسؤولية بالمحاسبة و عدم الإفلات من العقاب . لان هناك فيلات فارهة شيدت من نهب المال العام و لدي حجج و براهين على ذلك , مع العلم أن ثمن تكلفة فيلا واحدة يمكنها تشييد عشر قناطر لفك العزلة عن اخوان لنا يغرقون فوق قناطر معدة بالخشب و الحبال

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