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في انتظار بلاغ رسمي.. لارام: تعليق رحلات جوية بسبب تطور الحالة الوبائية

2021-10-20 / 11:55 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، على صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”، إنه بقرار من السلطات، تم تعليق الرحلات الجوية من و إلى ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة اعتبارًا من اليوم 20 أكتوبر على الساعة 23:59.

وذكرت الشركة في تغريدة لها، أن قرار تعليق الرحلات، يأتي بسبب تطور الحالة الوبائية لفيروس كورونا.

من جهته، أعلن المكتب الوطني للمطارات تعليق الرحلات الجوية من وإلى الدول المذكورة، حتى إشعار آخر.

إعلان الجهات السالفة الذكر عن قرار تعليق الرحلات، يأتي في انتظار بلاغ رسمي من الحكومة التي تلتزم الى حدود الساعة الصمت تفتح باب تزايد تساؤلات وعلامات استفهام المغاربة وخصوصا المتواجدين بالدول المعنية بالقرار الجديد.

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