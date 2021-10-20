السليمي: كابرانات الجزائر يخوضون حرب البطاطس منذ 59 سنة

هبة بريس

علق الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، عبد الرحيم منار السليمي، حول أزمة البطاطس التي تعاني منها الجارة الشرقية.

وقال السليمي في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” : “أحد المسؤولين الجزائريين يصرح هذا المساء على قناة النهار أن سعر البطاطس لم يعرف استقرارا في الجزائر منذ الاستقلال إلى اليوم !!! هذه معلومة جديدة تبين بوضوح أن الكابرانات يخوضون حرب البطاطس منذ 59 سنة .”

وأضاف “بالمناسبة أن تبون ترأس مجلس وزاري لمناقشة قضية البطاطس وأمر وزير التجارة بأن يقرأ على الجزائريين في التلفزيون قانون منع مضاربة البطاطس مادة مادة ،إنها الجزائر الجديدة ” القوة الإقليمية ” التي اسسها شنقريحة وتبون ،كان من الممكن للكابرانات الاستعانة منذ 59 سنة بمطالعة بوكماخ في فقرة ” الولد والبطاطس… قالت الام للولد كل البطاطس…” .”

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