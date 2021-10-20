بريطانيا: “نتابع عن كثب” متحورة فرعية جديدة لفيروس كورونا

2021-10-20 / 10:45 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قالت الحكومة البريطانية، إنها “تتابع عن كثب” انتشار متحورة فرعية جديدة لفيروس كورونا في ظل ارتفاع أعداد الإصابات في البلاد، لم يتبيّن حتى الآن إن كانت معدية بشكل أكبر.

والمتحورة “ايه واي فور بوينت تو” (AY4.2) متفرعة عن “دلتا” الشديدة العدوى والتي ظهرت في البداية في الهند وتسببت في ارتفاع تفشي الوباء أواخر الربيع وبداية الصيف.

وقال متحدث باسم الحكومة “نحن نتابع” المتحورة الجديدة “عن كثب ولن نتردد في اتخاذ إجراء إذا لزم الأمر”. لكنه شدد على أن “لا شيء يوحي بأنها تنتشر بسرعة أعلى”.

يأتي ذلك في وقت تسجل المملكة المتحدة عددا متزايدا من الإصابات تجاوز 40 ألفا كل يوم، وهو معدل أعلى بكثير من المسجل في بقية أوروبا. وأحصت بريطانيا في الإجمال نحو 139 ألف وفاة جراء الوباء.

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