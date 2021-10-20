صورة تعبيرية

30 سنة سجنا لمرتكب مجزرة حشادة ضواحي أزرو

2021-10-20 / 10:11 صباحًا
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ع محياوي _ هبة بريس

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مكناس، ليلة الإثنين، رجل تعليم متقاعد قاتل 3 أشخاص بقرية حشادة ضواحي مدينة أزرو، ب 30 سنة سجنا نافذا لأجل “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة القتل العمد والعنف ضد موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والعصيان”.

كما أدين المعني بالأمر، من أجل مخالفة التشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة، بعدما اتضح أنه لم يجدد رخصة بندقية الصيد التي قتل بها الضحايا الثلاثة وأصاب 5 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة بينهم أختا أول ضحية إحداهما زوجة الضحية الثاني.

وتعود الجريمة التي هزت الرأي العام المحلي إلى صيف سنة 2017 لما تسلح المتهم ، ببندقية صيد وأطلق النار صوب زوج ابنة أخيه حيث أردته طلقات النار قتيلا على الفور قبل أن يهاجم منزله ويطلق النار بشكل عشوائي من بابه ونوافذه محاولا تكسير أقفالها.

وقاوم المتهم عناصر الدرك الملكي مقاومة شرسة أثناء اعتقاله ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة حيث تم الإستماع إليه في محضر قانوني بالمنسوب إليه و إحالته على الوكيل العام الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق قبل تعيين ملفه أمام غرفة الجنايات الابتدائية التي أخرت محاكمته طيلة عامين وفي أكثر من 20 جلسة قبل أن تحكم ليلة الاثنين.

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