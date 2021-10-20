ظهور متحور جديد بأوروبا وفرض جواز التلقيح.. هل سيشدد المغرب إجراءات الطوارئ؟

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت مسؤولة إحدى شركات الطيران بالمغرب أن السلطات الرسمية قد قررت تعليق الرحلات الجوية من و إلى المغرب لثلاث دول أوروبية هي هولندا و ألمانيا و بريطانيا و ذلك حتى إشعار آخر.

هذا المستجد يعود لبروز سلالة جديدة من متحور فيروس كورونا ظهر بالدول الثلاث السالفة الذكر و خاصة في بريطانيا و هو ما ينذر بأيام عصيبة من جديد في حال انتشر المتحور الذي تم اكتشافه بشكل سريع بين دول الاتحاد الأوروبي و منه لباقي دول العالم بعد تخفيف القيود بغالبية الدول الأوروبية.

و يأتي بروز المتحور الأوروبي الجديد تزامنا و فرض المغرب إجبارية التوفر على جواز التلقيح لولوج الأماكن و المرافق العمومية و شبه العمومية و الخاصة كالإدارات و المؤسسات البنكية و المسارح و قاعات الرياضة والمقاهي و المطاعم و غيرهم.

و كانت وزارة الصحة المغربية قد سبق و حذرت من مغبة التراخي في تطبيق إجراءات السلامة و الوقاية بعد تخفيف قيود كوررنا، مؤكدة أن بروز موجة وبائية جديدة أمر محتمل و يظل قائما و هو ما يفرض المزيد من الحذر و اليقظة.

و بعد بروز المتحور الأوروبي الجديد، يتخوف المغاربة من عودة الإجراءات المشددة التي باتت تشكل كابوسا يقض مضجع المواطنين بالنظر للتداعيات النفسية و الكلفة الاقتصادية و التأثيرات الاجتماعية التي تتسبب فيها.

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