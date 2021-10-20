لقاح
لقاح كورونا

الفئة العمرية من 35 الى 45 سنة الأكثر تجاهلا للحقنة الثالثة من لقاح كورونا

2021-10-20 / 9:26 صباحًا
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

كشفت الارقام التي تداولتها اللجنة العلمية الخاصة بتتبع الحملة الوطنية للتلقيح، أن ما يناهز مليون مواطن والتي تتراوح أعمارهم ما بين 35 و 45 سنة، لم يتلقو الجرعة الثالثة من اللقاح لمواجهة فيروس كوفيد 19.

وكانت اللجنة قد رصدت ضعفا في الإقبال على التلقيح بالنسبة لهذه الفئة العمرية، والتي يقدر عددها بمليون مواطن.

وفي الوقت الذي نبهت وزارة الصحة المواطنين من إمكانية موجة أخرى من جائحة كورونا قد تخلف إرتفاع في الإصابات ووفايات ، داعية المواطنين بضرورة الانخراط في مواصلة عملية التلقيح من أجل تجنيب البلاد موجة أخرى قد تكون أكثر فتكا ، يرى مهتمون بضرورة أن تعمل الجهات المختصة بمواصلة حملات التحسيس والتوعية، من أجل إقناع المواطنين المغاربة بمواصلة التلقيح، والتشبث بالتدابير الوقائية،

وكان المغرب قد حقق قفزة كبيرة في عملية التلقيح منذ انطلاقها، من أجل الوصول الى مناعة جماعية، بعد أن تجاوز عدد الملقحين بالكامل (الجرعة الثانية) 20 مليونا و483 ألفا و913 شخصا، فيما بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 23 مليونا و105 آلاف و525 شخصا في الأيام القليلة الماضية.

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