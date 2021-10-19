النمسا.. العثور على جثتين في حافلة صغيرة تقل عشرات المهاجرين

2021-10-19 / 11:46 مساءً
0
هبة بريس _ وكالات

أفادت وسائل إعلام نمساوية بالعثور على جثتي رجلين في حافلة صغيرة تقل عشرات المهاجرين بالقرب من الحدود مع هنغاريا.

وذكرت قناة “أو آر إف” أن “السلطات أوقفت السيارة ووجدت 28 شخصا محشورين في الداخل، اثنين منهم ميتين”.

وأضافت أن “الشرطة تبحث في المنطقة المحيطة بقرية سيغندورف الواقعة على بعد 50 كيلومترا جنوبي فيينا، عن سائق الحافلة الصغيرة”.

ونقلت عن الشرطة قولها إن “عمر الرجلين المتوفين على الأرجح بين 25 و30 عاما، وكانا في حالة بدنية سيئة”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of إغلاق الجناح الثاني في مطار مانشستر البريطاني بسبب بلاغات عن طرد مشبوه

إغلاق الجناح الثاني في مطار مانشستر البريطاني بسبب بلاغات…

2021-10-19 / 10:21 مساءً
Photo of وزير الأمن الداخلي الأمريكي يصاب بكورونا

وزير الأمن الداخلي الأمريكي يصاب بكورونا

2021-10-19 / 9:38 مساءً
Photo of تحطّم طائرة مدنية في ولاية تكساس الامريكية

تحطّم طائرة مدنية في ولاية تكساس الامريكية

2021-10-19 / 8:45 مساءً
Photo of تحذيرات من القحط والفيضانات في إفريقيا واختفاء الأنهار

تحذيرات من القحط والفيضانات في إفريقيا واختفاء الأنهار

2021-10-19 / 7:50 مساءً
Photo of خاطفو المبشرين الأمريكيين في هايتي يطالبون بفدية قيمتها 17 مليون دولار

خاطفو المبشرين الأمريكيين في هايتي يطالبون بفدية قيمتها 17…

2021-10-19 / 6:58 مساءً
Photo of الشرطة الإسرائيلية تُصيب وتعتقل محتفلين بـ”المولد النبوي” بالقدس

الشرطة الإسرائيلية تُصيب وتعتقل محتفلين بـ”المولد النبوي” بالقدس

2021-10-19 / 4:35 مساءً
Photo of الأمن الإسباني يفكك عصابة “إمبراطورية الماريجوانا”

الأمن الإسباني يفكك عصابة “إمبراطورية الماريجوانا”

2021-10-19 / 3:53 مساءً
Photo of أردوغان: السياسيون الغربيون يستغلون معاداة الإسلام لتحقيق مكاسب سياسية

أردوغان: السياسيون الغربيون يستغلون معاداة الإسلام لتحقيق مكاسب سياسية

2021-10-19 / 12:45 مساءً
Photo of في إسبانيا.. فتح غرف خاصة للبكاء

في إسبانيا.. فتح غرف خاصة للبكاء

2021-10-19 / 11:39 صباحًا
Photo of مصر.. السجن المشدد 15 عاماً لمعتز مطر وحسام الشوربجي

مصر.. السجن المشدد 15 عاماً لمعتز مطر وحسام الشوربجي

2021-10-19 / 9:54 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق