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وزير الصحة خالد ايت الطالب

وزير الصحة: جواز التلقيح غير صالح بدون جرعة ثالثة

2021-10-19 / 11:05 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

احاط خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الى علم عموم المغاربة أن جواز التلقيح سيكون غير صالح بدون جرعة ثالثة،

وزير الصحة الذي حل ضيفا على نشرة الأخبار الرئيسية بالقناة الأولى، مساء اليوم، قال، أن جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف وزارة الصحة، هو بمثابة إجراء احترازي لمكافحة تفشي فيروس كوفيد-19، يهدف، إلى حماية فضاءات عمومية يلجها المواطنون من بؤر وبائية مرتقبة، والحفاظ على الانتعاش الاقتصادي واستمرار الحياة بشكل سليم.

واضاف وزير الصحة أن جواز التلقيح المعمول به حاليا يتضمن الجرعة الأولى والثانية وسيتضمن كذلك الجرعة الثالثة، والتي وجب أخذها بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية، لافتا الانتباه إلى أنه إذا فات أجل الجرعة الثالثة ولم يتم أخذها، سيصبح هذا الجواز غير صالح.

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‫35 تعليقات

  4. لعنة الله عليك و من معك في هذا النحو على اجبارية التلقيح لانه لا يعقل ان يكون اجباري و في الدول الاوروبية مظاهرات و هتافات ضد الجواز. فقط انظر للفيديوهات المسربة من استراليا و ايطاليا و فرنسا و سويسرا مؤخرا يا من باع المسلمين بعرض من الدنيا.

  6. بعد عن حمدنا الله على غروب وجه هذا الصهيوني هاهو الان يعود لينفد مخططات اسياده و جعل المواطنين ميدانا للتجارب و يستمر بالنهب و الصفقات المشبوهة
    التلقيح اختياري و كونكم تفرضونهم على الشعب فما فائدة دستوركم و جمعياتكم الحقوقية التي تدافع عن الزنا و الفساد و الانحلال و حرية التعري
    دولة سرق تترقى

  10. السي وزير الصحة بغا يسد علينا فالبيوت . و يرجعنا للحجر الأول .

    واش حنا اللي خرجناه من التشكيلة الحكومية الأولى ؟ و بغى ينتاقم منا ؟

  12. الضحك على الدقون .امس في قناة مغربية قال السيد الإبراهيمي أن الجرعة الثالثة لا علاقة لها بجواز التلقيح الا اذا كان الشخص يرغب في السفر إلى الخارج. واليوم يناقشه السيد الوزير.انه العبث بكل تفاصيله وتجلياته.بعدما كان التلقيح اختياريا اصبح إجباريا والله وحده ما التخريجة المقبلة.صدق من قال “ما دمت بالمغرب فلا تستغرب”

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