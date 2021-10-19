وزير الصحة: جواز التلقيح غير صالح بدون جرعة ثالثة

هبة بريس _ الرباط

احاط خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الى علم عموم المغاربة أن جواز التلقيح سيكون غير صالح بدون جرعة ثالثة،

وزير الصحة الذي حل ضيفا على نشرة الأخبار الرئيسية بالقناة الأولى، مساء اليوم، قال، أن جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف وزارة الصحة، هو بمثابة إجراء احترازي لمكافحة تفشي فيروس كوفيد-19، يهدف، إلى حماية فضاءات عمومية يلجها المواطنون من بؤر وبائية مرتقبة، والحفاظ على الانتعاش الاقتصادي واستمرار الحياة بشكل سليم.

واضاف وزير الصحة أن جواز التلقيح المعمول به حاليا يتضمن الجرعة الأولى والثانية وسيتضمن كذلك الجرعة الثالثة، والتي وجب أخذها بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية، لافتا الانتباه إلى أنه إذا فات أجل الجرعة الثالثة ولم يتم أخذها، سيصبح هذا الجواز غير صالح.

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