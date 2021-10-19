زاوية الشيخ: حجز الأطنان من الماحيا بجبال وار النفع.

هبة بريس- اشعبان لحبيب

تمكنت مصالح الدرك الملكي، التابعة للمركز الترابي لمدينة زاوية الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، من حجز كمية مهمة من مسكر ماء الحياة، بعد مداهمة مصنعين مخصصين لصنع وتقطير” الماحيا “وسط جبال وار النفع التابعة لجماعة أيت أم البخث.

مصادر هبة بريس من زاوية الشيخ، أكدت أن عناصر الدرك الملكي، بقيادة رئيس المركز الترابي، وبإشرف مباشر من قائد سرية بني ملال، تمكنوا من حجز ثلاثة أطنان و250 كيلو غرام من التين المخمر، وكذا حجز 200 لتر من مسكر ماء الحياة، كانت معدة للبيع موضوعة في أكياس بلاستيكية “الصورة “، كما تم حجز مجموعة من المعدات وأنابيب نحاسية والعشرات من قنينات الغاز، من الحجم الكبير كانت تستعمل في عملية طهي وتقطير مسكر ماء الحياة.

وتعود تفاصيل هذه العملية، بعدما تحصلت عناصر الدرك الملكي بمعطيات، تفيد وجود مصانع عشوائية بمنطقة جبلية على ضفاف وادي أم الربيع.

مما عجل بإنتقالهم إلى المكان المذكور، إلا أن أصحاب هذه المعامل السرية، فطينوا أنهم محاصرون من طرف قوات الدرك الملكي إلا أنهم لاذوا بالفرار وسط الجبال،بعد رؤيتهم لمصابيح الإنارة خصوصا أن تلك المناطق تعرف تضاريس واعرة وصعبة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0