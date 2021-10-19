منيب تدعو أحزاب اليسار لإنشاء كونفدرالية
نبيلة منيب

بعد تفعيل الزامية “جواز كورونا” ..هل ستمنع نبيلة منيب من ولوج قبة البرلمان ؟

2021-10-19 / 9:57 مساءً
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قرر المغرب ابتداء من يوم الخميس 21 اكتوبر اعتماد جواز التلقيح كوثيقة الزامية لولوج المرافق العمومية والادارات ، وذلك بعد تسجيل تراجع كبير في مستوى الاقبال على التلقيح بالاضافة الى الرغبة في تحقيق المناعة الجماعية المنشودة.

وبالتزامن مع القرار ، استحضر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حالة البرلمانية نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، والتي امتنعت عن أخذ لقاح فيروس كورونا في وقت سابق، مؤكدة أنها ضد اجبارية التلقيح التي وصفته ب”المؤامرة”في الكثير من الخرجات الاعلامية المتكررة.

وأبرز نشطاء في تعليقات متفرقة، أنه حتى إذا أرادت الأستاذة الجامعية والسياسية منيب التقدم للاستفادة من الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فانه لن يسمح لها بالدخول في انتظار اكتسابها المناعة ضد كوفيد-19 نظرا للمدة الزمنية التي يجب أن تفصل بين تلقي الجرعة الأولى والجرعة الثانية، أما في حالة اصرارها المبدئي على رفض أخذ اللقاح فكيف سيكون رد مصالح مجلس النواب بعد تفعيل قرار الزامية جواز كوفيد ، يضيف أحدهم ؟

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‫3 تعليقات

  2. و هل منيب فقط من لم تأخذ الجرعة السامة؟ كونوا على يقين تام بأن عددا ضخما من النوام لم يأخذوها. الجرعة تنطلي على البسطاء فقط من أبناء الشعب.

  3. مع أنها تمتلك الجرئة والمصداقية في المعارضة الفعلية للحكومة، قد يتم التلفيق لها جنحة الإخلال بالتدابير الوقائية لكوفيد، كل شيء ممكن، مع إلزامية تقديم جواز الصحي للسفر وللدخول الإدارات… وتصريحات أيت طالب، على أن جواز كوفيد لن يكون صالحا بدون جرعة ثالثة

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