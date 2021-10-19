منيب تدعو أحزاب اليسار لإنشاء كونفدرالية
نبيلة منيب

بعد تفعيل الزامية “جواز كورونا” ..هل ستمنع نبيلة منيب من ولوج قبة البرلمان ؟

2021-10-19 / 9:57 مساءً
0

قرر المغرب ابتداء من يوم الخميس 21 اكتوبر اعتماد جواز التلقيح كوثيقة الزامية لولوج المرافق العمومية والادارات ، وذلك بعد تسجيل تراجع كبير في مستوى الاقبال على التلقيح بالاضافة الى الرغبة في تحقيق المناعة الجماعية المنشودة.

وبالتزامن مع القرار ، استحضر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حالة البرلمانية نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، والتي امتنعت عن أخذ لقاح فيروس كورونا في وقت سابق، مؤكدة أنها ضد اجبارية التلقيح التي وصفته ب”المؤامرة”في الكثير من الخرجات الاعلامية المتكررة.

وأبرز نشطاء في تعليقات متفرقة، أنه حتى إذا أرادت الأستاذة الجامعية والسياسية منيب التقدم للاستفادة من الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فانه لن يسمح لها بالدخول في انتظار اكتسابها المناعة ضد كوفيد-19 نظرا للمدة الزمنية التي يجب أن تفصل بين تلقي الجرعة الأولى والجرعة الثانية، أما في حالة اصرارها المبدئي على رفض أخذ اللقاح فكيف سيكون رد مصالح مجلس النواب بعد تفعيل قرار الزامية جواز كوفيد ، يضيف أحدهم ؟

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of القنيطرة .. الاتجار في الأقراص المخدرة يجر شخصين أحدهما إسباني للتحقيق

القنيطرة .. الاتجار في الأقراص المخدرة يجر شخصين أحدهما…

2021-10-19 / 8:27 مساءً
Photo of الصحة: أزيد من 784 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

الصحة: أزيد من 784 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة…

2021-10-19 / 5:21 مساءً
Photo of تسجيل 499 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 499 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا خلال 24…

2021-10-19 / 4:30 مساءً
Photo of الحكومة تخصص 16 مليار درهم لدعم الغاز والسكر والدقيق

الحكومة تخصص 16 مليار درهم لدعم الغاز والسكر والدقيق

2021-10-19 / 2:40 مساءً
Photo of البيضاء.. الرميلي تبحث التدابير الاستباقية للتساقطات المطرية

البيضاء.. الرميلي تبحث التدابير الاستباقية للتساقطات المطرية

2021-10-19 / 2:09 مساءً
Photo of أكادير : التلميذ المصاب بالشلل النصفي بعد لقاح كورونا يتماثل للشفاء

أكادير : التلميذ المصاب بالشلل النصفي بعد لقاح كورونا…

2021-10-19 / 1:30 مساءً
Photo of المعهد الوطني للصحة ينقل خبرته في مكافحة كورونا إلى بلدان افريقيا

المعهد الوطني للصحة ينقل خبرته في مكافحة كورونا إلى…

2021-10-19 / 1:25 مساءً
Photo of ذكرى المولد النبوي مناسبة روحية تجمع العائلات السوسية

ذكرى المولد النبوي مناسبة روحية تجمع العائلات السوسية

2021-10-19 / 11:57 صباحًا
Photo of طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2021-10-19 / 9:29 صباحًا
Photo of استئنافية الرباط تصدر حكمها في حق الامام سعيد ابو عليين

استئنافية الرباط تصدر حكمها في حق الامام سعيد ابو…

2021-10-18 / 11:24 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق