اعتقال شخصين بطنجة بحوزتهما 1200 قنينة خمر
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القنيطرة .. الاتجار في الأقراص المخدرة يجر شخصين أحدهما إسباني للتحقيق

2021-10-19 / 8:27 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الثلاثاء، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 50 و53 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية والآخر مواطن مغربي يحمل الجنسية الإسبانية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج شحنة من الأقراص الطبية المخدرة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيهما مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة خفيفة إلى محطة الأداء بالطريق السيار الرابط بين طنجة والقنيطرة، قبل أن تمكن عملية التفتيش المنجزة بحوزتهما من حجز 8.985 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، فضلا عن عدة هواتف نقالة ومبلغ 60 ألف درهم يشتبه في كونه من متحصلات عمليات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وتوقيف جميع المشاركين والمساهمين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأكد البلاغ أن هذه العملية تندرج في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني من أجل تفكيك شبكات تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على الصعيدين الوطني والدولي.

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