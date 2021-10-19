تحذيرات من القحط والفيضانات في إفريقيا واختفاء الأنهار

2021-10-19 / 7:50 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

حذرت الأمم المتحدة من اختفاء الأنهار الجليدية في شرق إفريقيا خلال عقدين، جراء الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما يصاحب ذلك من آثار مثل القحط والفيضانات.

نبهت هيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة من أن الأنهار الجليدية في شرق إفريقيا ستختفي خلال عقدين بينما سيواجه 118 مليون فقير ما يصاحب ذلك من آثار مثل القحط والفيضانات أو الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وربما يؤدي تغير المناخ أيضا إلى انخفاض ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للقارة بحلول منتصف القرن.

وينشر التقرير الأحدث عن حالة المناخ في إفريقيا الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بالشراكة مع وكالات الاتحاد الإفريقي، صورة قاتمة لقدرة القارة على التكيف مع الكوارث المناخية المتكررة بشكل متزايد.

وأشارت البيانات إلى أن عام 2020 كان ثالث أشد الأعوام حرارة في أفريقيا على الإطلاق إذ ارتفعت الحرارة بمقدار 0.86 درجة مئوية عن متوسط ​​درجة الحرارة في العقود الثلاثة التي سبقت عام 2010.

ورجح التقرير، استنادا للمعدلات الحالية، اختفاء جميع مناطق الجليد الاستوائية الثلاثة في أفريقيا، وهي كليمنجارو في تنزانيا وجبل كينيا في كينيا وروينزوريس الأوغندية، بحلول العقد الذي يبدأ في 2040

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