نقابة تطالب أخنوش بإيلاء الإهتمام المطلوب لقضية شركة سامير

2021-10-19 / 6:14 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

وجه المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، رسالة يطالب من خلالها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش التدخل وإنقاذ المصفاة وحماية حقوق العاملين بها.

وحاء في الرسالة أن مصفاة “سامير” متوقفة عن الإنتاج، منذ غشت 2015 بسبب سوء التسيير وتراكم الديون من طرف المالك السابق، مما أدخلها في الإعسار المالي والسقوط في مسطرة التصفية القضائية بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء والسعي لتفويتها للأغيار بغاية المحافظة على التشغيل وحماية حقوق الدائنين والمصالح المرتبطة بها.

وتقول الرسالة انه “وبعد مرور أزيد من 6 سنوات على تعطيل الإنتاج، يتبين بأن المحكمة التجارية لوحدها غير قادرة على الوصول لاستئناف الإنتاج الطبيعي وإنقاذ الحقوق والمصالح المرتبطة بوجود الشركة، نظرا لغياب الوضوح في سياسة الدولة المغربية حول مستقبل صناعة تكرير البترول في ظل السوق الوطنية المفتوحة للواردات وجسامة الاستثمارات المطلوبة لتطوير هذه الصناعات وتأهيلها تماشيا مع التحديات والتطورات التي يعرفها عالم الطاقة بشكل عام وعالم البترول والغاز بشكل خاص”.

والتمس المكتب المذكور من رئيس الحكومة الجديد، “إيلاء الاهتمام المطلوب لقضية شركة سامير والتدخل من أجل المساعدة في تيسير شروط العودة الطبيعية للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول، حسب كل الصيغ التي يتيحها القانون المغربي في التفويت للأغيار أو لحساب الدولة المغربية باعتبارها الدائن الكبير بنسبة تفوق 80% أو لحساب الدائنين أو باعتماد التسيير الحر بالإمكانيات الذاتية أو بالتعاقد مع الأغيار”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of مالية 2022.. الأولوية لتوطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني

مالية 2022.. الأولوية لتوطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني

2021-10-19 / 6:23 مساءً
Photo of ميزانية الدولة.. رصيد يفوق 102.8 مليار درهم برسم سنة 2022

ميزانية الدولة.. رصيد يفوق 102.8 مليار درهم برسم سنة…

2021-10-19 / 5:41 مساءً
Photo of تقرير: ما يقارب 250 شركة سعودية تستثمر في المغرب

تقرير: ما يقارب 250 شركة سعودية تستثمر في المغرب

2021-10-19 / 11:31 صباحًا
Photo of البطاقات البنكية الصادرة سنة 2020 بلغت 18.1 مليون بطاقة

البطاقات البنكية الصادرة سنة 2020 بلغت 18.1 مليون بطاقة

2021-10-19 / 10:51 صباحًا
Photo of التحضير لإطلاق المنتدى الاقتصادي المغربي السعودي بداية العام المقبل

التحضير لإطلاق المنتدى الاقتصادي المغربي السعودي بداية العام المقبل

2021-10-19 / 10:44 صباحًا
Photo of مشروع قانون المالية لـ2022.. توقع نمو بـ 3.2 بالمائة وإحداث 250 ألف منصب شغل

مشروع قانون المالية لـ2022.. توقع نمو بـ 3.2 بالمائة…

2021-10-18 / 6:22 مساءً
Photo of التجارة الإلكترونية.. 14.9 مليون عملية بـ5.7 مليار درهم متم شتنبر

التجارة الإلكترونية.. 14.9 مليون عملية بـ5.7 مليار درهم متم…

2021-10-18 / 3:20 مساءً
Photo of الداخلة: شركة إسرائيلية تعتزم التنقيب عن النفط والغاز.

الداخلة: شركة إسرائيلية تعتزم التنقيب عن النفط والغاز.

2021-10-17 / 3:33 مساءً
Photo of بنك المغرب يعلن استقرار الدرهم مقابل الأورو

بنك المغرب يعلن استقرار الدرهم مقابل الأورو

2021-10-17 / 12:00 مساءً
Photo of تعيين أمين الوالي مديرا جديدا ل”كوسومار” خلفا لمحمد فكرت

تعيين أمين الوالي مديرا جديدا ل”كوسومار” خلفا لمحمد فكرت

2021-10-16 / 12:52 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق