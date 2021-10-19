نقابة تطالب أخنوش بإيلاء الإهتمام المطلوب لقضية شركة سامير

هبة بريس _ الرباط

وجه المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، رسالة يطالب من خلالها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش ال تدخل وإنقاذ المصفاة وحماية حقوق العاملين بها.

وحاء في الرسالة أن مصفاة “سامير” متوقفة عن الإنتاج، منذ غشت 2015 بسبب سوء التسيير وتراكم الديون من طرف المالك السابق، مما أدخلها في الإعسار المالي والسقوط في مسطرة التصفية القضائية بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء والسعي لتفويتها للأغيار بغاية المحافظة على التشغيل وحماية حقوق الدائنين والمصالح المرتبطة بها.

وتقول الرسالة انه “وبعد مرور أزيد من 6 سنوات على تعطيل الإنتاج، يتبين بأن المحكمة التجارية لوحدها غير قادرة على الوصول لاستئناف الإنتاج الطبيعي وإنقاذ الحقوق والمصالح المرتبطة بوجود الشركة، نظرا لغياب الوضوح في سياسة الدولة المغربية حول مستقبل صناعة تكرير البترول في ظل السوق الوطنية المفتوحة للواردات وجسامة الاستثمارات المطلوبة لتطوير هذه الصناعات وتأهيلها تماشيا مع التحديات والتطورات التي يعرفها عالم الطاقة بشكل عام وعالم البترول والغاز بشكل خاص”.

والتمس المكتب المذكور من رئيس الحكومة الجديد، “إيلاء الاهتمام المطلوب لقضية شركة سامير والتدخل من أجل المساعدة في تيسير شروط العودة الطبيعية للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول، حسب كل الصيغ التي يتيحها القانون المغربي في التفويت للأغيار أو لحساب الدولة المغربية باعتبارها الدائن الكبير بنسبة تفوق 80% أو لحساب الدائنين أو باعتماد التسيير الحر بالإمكانيات الذاتية أو بالتعاقد مع الأغيار”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0