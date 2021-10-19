الجيش المغربي

صحيفة إسبانية: عناصر البوليساريو فروا هاربين خوفا من قصف مغربي

2021-10-19 / 5:09 مساءً
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هبة بريس - الرباط

كشفت صحيفة “إلباييس” الإسبانية، أن عناصر البوليساريو فروا هاربين من قصف مغربي.

وذكرت الصحيفة، أن الجبهة الانفصالية دعت وفدا صحفيا إسبانيا لتغطية ما سموه ب”القصف الذي يشنونه ضد المغرب” منذ أشهر.

وأضافت الصحيفة، أن عناصر البوليساريو حاولت الهجوم على منطقة المحبس باستعمال صاروخين باليستيين تقليديين، لافتة أن رادارا مغربيا كان مرئيا على بعد ثمانية كيلومترات رد على الفور بواسطة ثلاث قذائف من طراز “هاون” عيار 120 ملم.

مباشرة بعد الرد المغربي، تتابع الصحيفة، فرت عناصر المرتزقة هاربة من المكان، تحت أعين وكاميرات الصحفيين الإسبان، الذين علقوا على الواقعة باستغراب.

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