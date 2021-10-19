الدبلوماسي عبد الواحد بلقزيز في ذمة الله

2021-10-19 / 4:41 مساءً
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هبة بريس

توفي الدبلوماسي عبد الواحد بلقزيز، اليوم الثلاثاء بأحد مستشفيات الرباط، عن سن يناهز 82 سنة، حسب ما عُلم لدى أسرته.

وشغل الراحل، وهو من مواليد مدينة مراكش، قيد حياته، العديد من المناصب الدبلوماسية، حيث كان سفيرا للمغرب في العراق (1976 – 1978)، ووزيرا للإعلام (1978 – 1982)، ووزيرا للشؤون الخارجية (1982 – 1985).

كما تولى الراحل منصب الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي بين سنتي 2001 و2004.

وسبق للفقيد أن شغل أيضا منصب قيدوم كلية الحقوق بالرباط، وعميد جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وجامعة ابن طفيل بالقنيطرة.

وسيشيع جثمان الفقيد عبد الواحد بلقزيز اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر، حيث سيوارى بمقبرة الشهداء بالرباط.

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‫5 تعليقات

  1. إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب هو وجميع موتى المسلمين والمسلمات يآرب آمين يارب

  2. ياايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخولي في عبادي وادخلي جناتي.ولانقول الا ما يرضي الله إليه ترجع الامور ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  5. إنه كان رجل سياسي عقلاني شهم ذو كفاءات علمية مشرفة للمغرب نحن مراكشين فقدناه لانه أحد رجالات الاوفياء الدبلوماسي السابق عبد الواحد .

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