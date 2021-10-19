صورة تعبيرية

البيضاء.. الرميلي تبحث التدابير الاستباقية للتساقطات المطرية

2021-10-19 / 2:09 مساءً
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هبة بريس

بحث مكتب مجلس جماعة الدار البيضاء، خلال اجتماع عادي، عقده أمس الإثنين، التدابير الاستباقية تحسبا للتساقطات المطرية المرتقبة خلال الموسم الحالي.

وخلال هذا الاجتماع، الذي ترأسته رئيسة المجلس نبيلة الرميلي، تم الاستماع لعرض قدمه رئيس اللجنة الدائمة للمراقبة حول التدابير الاستباقية لشركة (ليدك)، قبيل التساقطات المطرية المتوقعة.

وبعد نقاش مستفيض حول هذه النقطة الرئيسية في جدول أعمال الاجتماع، دعت رئيسة المجلس إلى إعداد برنامج مدقق للتدخلات والتدابير الاستباقية التي ستتخذها شركة ليدك على مستوى كافة المقاطعات، لاسيما في ما يتعلق منها بالنقاط السوداء التي تشهد فيضانات كل موسم أمطار.

وعلى صعيد آخر، قام المكتب بتدقيق الصياغة ما قبل النهائية لمسودة مشروع النظام الداخلي لمجلس جماعة الدار البيضاء قبل عرضها للمصادقة في الجلسة العامة التي ستنعقد يوم الخميس 21 أكتوبر الجاري.

وكانت مدينة الدار البيضاء قد شهدت في يناير من السنة الماضية تساقطات مطرية غزيرة، خلفت أضرارا كبيرة في الممتلكات الخاصة والبنيات التحتية.

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تعليق واحد

  1. التدابير الوحيدة التي تلزم وطننا هي المراقبة والمحاسبة ،راه لا يمكن بناء دولة متقدمة ومازال من يسيرون ملهوفين كالكلاب المسعورة

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