أكادير : التلميذ المصاب بالشلل النصفي بعد لقاح كورونا يتماثل للشفاء

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في آخر تطورات الوضع الصحي للتلميذ المصاب بالشلل بعد تلقيه اللقاح المضاد لكورونا، كشفت مصادر ” هبة بريس” أن هذا الأخير يتماثل للشفاء، بعد تخصيص رعاية صحية له بقسم الاطفال بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

وأضافت مصادرنا أن الطفل البالغ من العمر 14 سنة، قد تمكن مبدئيا من تحريك رجليه بحركات خفيفة.

ولاحظ الفريق الطبي المشرف على حالة الطفل تحسنا طفيفا في وضعه الصحي، خاصة وأنه كان غير قادر بشكل نهائي على التحكم أو الإحساس بنصف جسده السفلي قبل أيام.

وأضافت المصادر نفسها أن مرض التلميذ لم يتم تشخيصه إلى حدود الساعة رغم الفحوصات والتحاليل المتعددة التي خضع لها الطفل البالغ من العمر 14 سنة.

وكان التلميذ قد تلقى جرعته الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في بمركز صحي بتزنيت ، قبل أن يصاب بعد أيام بمضاعفات خطيرة منعته من تحريك نصف جسده السفلي.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 2 0