المعهد الوطني للصحة ينقل خبرته في مكافحة كورونا إلى بلدان افريقيا

هبة بريس

في إطار التعاون جنوب-جنوب، ولاسيما اتفاق التعاون المبرم سنة 2019 بين المعهد الوطني للصحة بالمغرب والمعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة العمومية بموريتانيا، تمت برمجة سلسلة من الدورات التكوينية حول تشخيص كوفيد-19، والتسلسل الجيني لـ فيروس كورونا المستجد (سارس-كوف2).

وخلال شهر أكتوبر الجاري، استقبل المختبر الوطني المرجعي للإنفلونزا وفيروسات الجهاز التنفسي التابع للمعهد الوطني للصحة بالمغرب، أول فريق من مختبر فيروسات الجهاز التنفسي التابع للمعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة العمومية بموريتانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التكوين استمر لمدة ثلاث أسابيع؛ من 23 سبتمبر إلى 13 أكتوبر 2021، وتمحور حول تشخيص فيروس كورونا المستجد بواسطة البيولوجيا الجزيئية والتسلسل الجينومي الكامل لـ “سارس-كوف2” بواسطة تقنية الجيل التالي لتحديد التسلسل (NGS)، كما استفاد المتدربون من التكوين في مجالات أخرى ذات علاقة بالمختبرات، كالتدريب في الجودة والسلامة الإحيائية.

ومن المتوقع أن تستفيد فرق أخرى من مختبر المعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة العمومية بموريتانيا من هذا التكوين خلال الأسابيع المقبلة.

وجدير بالذكر أن المعهد الوطني للصحة يخطط لاستقبال مشاركين آخرين من دول مجاورة لنقل التكنولوجيا والمعرفة العلمية في مختلف المجالات التي تقع ضمن اختصاصه.

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