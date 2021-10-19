في مشهد صادم.. “طرامواي” الرباط يدهس شابة

2021-10-19 / 1:15 مساءً
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هبة بريس - الرباط

في مشهد صادم، اهتزت ساحة الأمم المتحدة بمدينة الرباط، مساء أمس الاثنين، على وقع حادث سير بشع.

وحسب شهود عيان، فتفاصيل الحادث تعود إلى ازدحام عدد من الأشخاص قرب محطة الطرامواي، حيث ومع اقتراب وصوله بدأ مجموعة من الأشخاص في التدافع لتسقط شابة تحت عجلاته ويدهسها.

وأضاف ذات الشهود، أن الشابة المذكورة أصيبت بجروح واصابات خطيرة استدعت نقلها على وجه السرعة لتلقي العلاجات اللازمة، كما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث.

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تعليق واحد

  1. افضل شيء لأناس غير متحضرين هو بناء السياج على طول محطة الترامواي وتكون ابواب تفتح فقط عند توقف الترامواي.

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