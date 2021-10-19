الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان
الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان

أردوغان: السياسيون الغربيون يستغلون معاداة الإسلام لتحقيق مكاسب سياسية

2021-10-19 / 12:45 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه “ما لم يحصل العالم الإسلامي على حقه في التعبير.. فمن غير الممكن استمرار النظام العالمي الحالي”.

جاء ذلك في رسالة مرئية بعث بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إلى “منتدى تي آر تي وورلد 2021” الذي يعقد افتراضيًا وتنتهي فعالياته غدا الأربعاء.

وقال أردوغان أيضا “ما لم تؤخذ في الحسبان مطالب إفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا.. لا يمكن استقرار النظام العالمي”.

وأضاف رجب أردوغان خلال كلمته في المنتدى : “السياسيون الغربيون يسعون لاستغلال معاداة الإسلام لتحقيق مكاسب سياسية بدلا من مكافحة هذه الظاهرة التي تتفشى كالسرطان في مجتمعاتهم”.

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