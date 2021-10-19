بنموسى يزور المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي

2021-10-19 / 11:17 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

قام شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مساء أمس الاثنين، بزيارة خاصة الى مقر المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي الكائن بالرباط، بغية الاطلاع على مشاريع هذه المؤسسة الهادفة إلى الانخراط في مجهود الوزارة من أجل الارتقاء بالتعليم الاولي ببلادنا .

وخلال الزيارة، قدم الطيب الشكيلي، رئيس المؤسسة للوزير حصيلة و برنامج عملها ، والخطوات المقبلة للعمل المشترك مع الوزارة.

وتعتبر المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي شريك أساسي في رفع تحدي تعميم و جودة التعليم الأولي، وإنجاح هذا الورش الوطني المؤسس لجيل مغرب المستقبل.

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تعليق واحد

  1. سي بن موسى يجب عليك تصحيح الخطا الجسيم في مقرر الإجتماعيات الخامس إبتدائي الذي يقدح في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم و يجب عليك محاسبة المسؤولين على هذا الفعل الشنيع لكي يكون عبرة.

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