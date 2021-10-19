التحضير لإطلاق المنتدى الاقتصادي المغربي السعودي بداية العام المقبل

هبة بريس

أعلن مجلس الأعمال السعودي المغربي أن هناك مساعٍ تجري حالياً لإطلاق المنتدى الاقتصادي المغربي السعودي ومعرض المملكتين في مدينة جدة (غرب السعودية) في الربع الأول من عام 2022 .

وأوضح علي برمان اليامي رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الجهود تبذل حالياً لإعداد قائمة بالشركات من البلدين بالتزامن مع بحث الترتيب لانعقاد المنتدى الاقتصادي، حيث تشكل فريق عمل من المجلسين للتحضير وتحديد موعد انعقاده، لافتاً إلى أن انطلاقته ستكون، على الأرجح، في الربع الأول من العام المقبل.

ولفت اليامي إلى أن الإعلان عن تدشين مقر الملحق التجاري السعودي بالدار البيضاء قريباً يعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين البلدين، لأنه يساعد المصدرين والصناعات في السعودية، والذي يتسق مع أهداف رؤية 2030، مؤكدا أن مجلس الأعمال السعودي المغربي، يلقى دعماً من حكومة البلدين.

وأشار، في هذا الإطار، إلى توقيع أربع مذكرات تفاهم لتعزيز الشراكات بين الجانبين، وذلك في قطاعات السياحة والكهرباء والطاقة المتجددة واللوجيستيات والغذاء.

ووفق بيانات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فإن حجم التعاون التجاري الثنائي بلغ عام 2019، ما مجموعه 14,5 مليار درهم مغربي، لافتاً إلى أن ما يقارب 250 شركة سعودية تستثمر في المغرب بينما هناك في المقابل حوالي 20 شركة مغربية مستثمرة في المملكة.

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