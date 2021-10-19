مصر.. السجن المشدد 15 عاماً لمعتز مطر وحسام الشوربجي

2021-10-19 / 9:54 صباحًا
15
هبة بريس - وكالات

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمصر، حكماً بالسجن المشدد غيابياً على كل من الإعلاميين معتز مطر وحسام الشوربجي مدة 15 عاماً، لإدانتهما بإهانة رئيس محكمة جنح إرهاب الزقازيق والتشكيك في أحكام القضاء المصري عبر برامجهما الفضائية.

وتعود أحداث القضية لنوفمبر 2019، عندما قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة الإعلاميين إلى المحاكمة الغيابية بتهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وقيامهما بالترويج بطريقة غير مباشرة لأفكار داعية لاستخدام العنف عبر شبكة المعلومات الدولية والقناتين الفضائيتين لجماعة الإخوان”.

ويتعلق الأمر بحديث الإعلاميين عن أن القائمين على دائرة الإرهاب بمحكمة الزقازيق الابتدائية يصدرون أحكاماً ظالمة ضد المواطنين.

واتهتهما النيابة بأنهما “أذاعا عمداً في الخارج والداخل أخباراً وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، عبر قناتي (مكملين) و(الشرق)”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of الشرطة الإسرائيلية تُصيب وتعتقل محتفلين بـ”المولد النبوي” بالقدس

الشرطة الإسرائيلية تُصيب وتعتقل محتفلين بـ”المولد النبوي” بالقدس

2021-10-19 / 4:35 مساءً
Photo of الأمن الإسباني يفكك عصابة “إمبراطورية الماريجوانا”

الأمن الإسباني يفكك عصابة “إمبراطورية الماريجوانا”

2021-10-19 / 3:53 مساءً
Photo of أردوغان: السياسيون الغربيون يستغلون معاداة الإسلام لتحقيق مكاسب سياسية

أردوغان: السياسيون الغربيون يستغلون معاداة الإسلام لتحقيق مكاسب سياسية

2021-10-19 / 12:45 مساءً
Photo of في إسبانيا.. فتح غرف خاصة للبكاء

في إسبانيا.. فتح غرف خاصة للبكاء

2021-10-19 / 11:39 صباحًا
Photo of الخارجية التركية تستدعي سفراء 10 دول

الخارجية التركية تستدعي سفراء 10 دول

2021-10-18 / 11:07 مساءً
Photo of الجزائر.. الحكم بسجن وزيرة الاتصالات السابقة 3 سنوات

الجزائر.. الحكم بسجن وزيرة الاتصالات السابقة 3 سنوات

2021-10-18 / 6:13 مساءً
Photo of إسبانيا: لا نهاية وشيكة لثوران بركان جزيرة لا بالما

إسبانيا: لا نهاية وشيكة لثوران بركان جزيرة لا بالما

2021-10-18 / 3:55 مساءً
Photo of وفاة وزير الخارجية الأمريكي السابق جراء إصابته بكورونا

وفاة وزير الخارجية الأمريكي السابق جراء إصابته بكورونا

2021-10-18 / 2:27 مساءً
Photo of الاتحاد الأوروبي: قمنا بتصدير أزيد من مليار جرعة من لقاح كورونا

الاتحاد الأوروبي: قمنا بتصدير أزيد من مليار جرعة من…

2021-10-18 / 12:42 مساءً
Photo of الكونغو: رصد 3 حالات جديدة مصابة بإيبولا

الكونغو: رصد 3 حالات جديدة مصابة بإيبولا

2021-10-18 / 11:53 صباحًا

‫15 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق