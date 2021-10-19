مصر.. السجن المشدد 15 عاماً لمعتز مطر وحسام الشوربجي

هبة بريس - وكالات

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمصر، حكماً بالسجن المشدد غيابياً على كل من الإعلاميين معتز مطر وحسام الشوربجي مدة 15 عاماً، لإدانتهما بإهانة رئيس محكمة جنح إرهاب الزقازيق والتشكيك في أحكام القضاء المصري عبر برامجهما الفضائية.

وتعود أحداث القضية لنوفمبر 2019، عندما قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة الإعلاميين إلى المحاكمة الغيابية بتهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وقيامهما بالترويج بطريقة غير مباشرة لأفكار داعية لاستخدام العنف عبر شبكة المعلومات الدولية والقناتين الفضائيتين لجماعة الإخوان”.

ويتعلق الأمر بحديث الإعلاميين عن أن القائمين على دائرة الإرهاب بمحكمة الزقازيق الابتدائية يصدرون أحكاماً ظالمة ضد المواطنين.

واتهتهما النيابة بأنهما “أذاعا عمداً في الخارج والداخل أخباراً وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، عبر قناتي (مكملين) و(الشرق)”.

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