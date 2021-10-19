مصر.. السجن المشدد 15 عاماً لمعتز مطر وحسام الشوربجي
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمصر، حكماً بالسجن المشدد غيابياً على كل من الإعلاميين معتز مطر وحسام الشوربجي مدة 15 عاماً، لإدانتهما بإهانة رئيس محكمة جنح إرهاب الزقازيق والتشكيك في أحكام القضاء المصري عبر برامجهما الفضائية.
وتعود أحداث القضية لنوفمبر 2019، عندما قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة الإعلاميين إلى المحاكمة الغيابية بتهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وقيامهما بالترويج بطريقة غير مباشرة لأفكار داعية لاستخدام العنف عبر شبكة المعلومات الدولية والقناتين الفضائيتين لجماعة الإخوان”.
ويتعلق الأمر بحديث الإعلاميين عن أن القائمين على دائرة الإرهاب بمحكمة الزقازيق الابتدائية يصدرون أحكاماً ظالمة ضد المواطنين.
واتهتهما النيابة بأنهما “أذاعا عمداً في الخارج والداخل أخباراً وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، عبر قناتي (مكملين) و(الشرق)”.
13 تعليقات
مصر دولة ظالمة وهؤلاء القضاة ظلمة يزعجهم صوت الحق
إنه حكم ديكتاتوري فهم لايعرفون العدالة هم متعطشون للدماء فقط.
هم لايعرفون حرية الرأي والتعبير ببساطة ليست لهم الحقوق بالتمتع كمواطن في نظام الديمقراطي.
يجب عليه ان يواجههم طولا وعرضا.
اخي كاف على حقك ان الله يمهل ولا يهمل.
اللهم انصر المظلومين .ان السيد معتز رجل مخلص ومتشبت بكلمة الحق والقانون.
إنه إعلامي بامتياز ونجم من نجوم الإعلام العرب.
يجب على القضاء إعادة النظر في هذآ الحكم ولكم واسع النظر لأنه اعلامي ناجح لايستاهل هذآ الحكم.
نلاحظ أن جميع المصريون الذي هم خارج وطنهم محكومين عليهم بالسجن ……
إن المحليلين السياسيين يجب عليهم بأخذ النظر تجاه هذه القضية..
هل هذآ الحكم نافد في حالة دخوله إلى مصر فقط لأنه الآن هوحر طليق في تركيا…..
لأنه رجل فصيح اللسان هذآ ما جعلوهم يحكمون عليه بهذا الحكم….
اعتبرها ضربة قاضية لكل من يجهر بالحق في أي دولة هههههههههههه