الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الجزائري بمناسبة عيد استقلال بلاده
الملك محمد السادس

الملك يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد

2021-10-19 / 9:35 صباحًا
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هبة بريس

بعث أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، برقيات تهاني إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، بمناسبة احتفال الأمة الإسلامية بعيد المولد النبوي الشريف.

وضمّن جلالة الملك هذه البرقيات أطيب تهاني جلالته لملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، وأصدق دعواته لله تعالى بأن يعيد عليهم هذه المناسبة المباركة بوافر الصحة والطمأنينية، وسابغ السعادة والهناء

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‫5 تعليقات

  2. نحن كدولة إسلامية تحافظ على التقاليد والعادات لابد من التهنئة والتبريكات بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف كل عام والامة الإسلامية بألف خير يارب.

  5. بسم الله الرحمن الرحيم عيد مبارك سعيد لجلالة ملكنا الغالي والعزيز ولجميع المسلمين والمسلمات ، وأقول له نحن وكلنا من دم ولحم في أمس الحاجة لدعمه

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