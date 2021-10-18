استئنافية الرباط تصدر حكمها في حق الامام سعيد ابو عليين

2021-10-18 / 11:24 مساءً
1
هبة بريس _ الرباط

قضت محكمة الاستئناف بالرباط في وقت متأخر من ليلة اليوم الإثنين 18 أكتوبر 2021 بتعديل الحكم الابتدائي في حق الإمام والقيم الديني سعيد أبوعلين بخفض العقوبة الحسية المحكوم بها إلى 3 أشهر نافذة وغرامة 10000 درهم

وبناء على الحكم الاستئنافي سيكون سعيد ابو عليين على موعد مع حريته يوم 24 نونبر

وقد سبق للمحكمة الابتدائية بتمارة أن حكمت عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10000

واعتقل أبوعلين يوم 26 غشت الماضي من أمام منزل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بمدينة عين عودة قرب الرباط، بعدما حاول الوصول إلى منزل الوزير من أجل تسليمه شكاية حول قرار عزله من مهام الخطابة وإدارة مدرسة للتعليم العتيق بكلميم.

الإمام الذي يترأس مدرسة الرحمة لتحفيظ القرآن والتعليم الأصيل بكلميم، حاول أيضا تسليم الوزير الوصي الملف المطلبي للقيمين الدينيين من أجل تحسين وضعيتهم الإدارية الهشة والاجتماعية والمادية المزرية، بحسب رواية زملائه.

وتمت إحالة أبوعلين أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتمارة في نفس يوم اعتقاله، حيث تقرر متابعته في حالة اعتقال، قبل أن تدينه المحكمة الابتدائية بتمارة، بتهم خرق حالة الطوارئ والتنقل بين المدن بدون رخصة، وتحريض الأئمة على أعمال من شأنها القيام بعنف

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of مجلس الشامي يدعو إلى وضع استراتيجية مندمجة للتنمية بمناطق زراعة القنب الهندي

مجلس الشامي يدعو إلى وضع استراتيجية مندمجة للتنمية بمناطق…

2021-10-18 / 10:26 مساءً
Photo of آيت الطالب يعفي الرميلي من رئاسة مديرية الصحة بالدار البيضاء

آيت الطالب يعفي الرميلي من رئاسة مديرية الصحة بالدار…

2021-10-18 / 9:52 مساءً
Photo of حكومة أخنوش تعيد فرض “المساهمة التضامنية” على الشركات

حكومة أخنوش تعيد فرض “المساهمة التضامنية” على الشركات

2021-10-18 / 9:29 مساءً
Photo of وزارة الصحة .. احتمال ظهور موجة جديدة لكورونا يظل قائما

وزارة الصحة .. احتمال ظهور موجة جديدة لكورونا يظل…

2021-10-18 / 9:04 مساءً
Photo of طنجة المتوسط.. إجهاض عملية كبرى للتهريب الدولي للمخدرات

طنجة المتوسط.. إجهاض عملية كبرى للتهريب الدولي للمخدرات

2021-10-18 / 8:53 مساءً
Photo of الحكومة تتجاهل مغاربة فرنسا واسبانيا.. ملقحون ومفروض عليهم اجراء “تحليلة كورونا”

الحكومة تتجاهل مغاربة فرنسا واسبانيا.. ملقحون ومفروض عليهم اجراء…

2021-10-18 / 7:58 مساءً
Photo of الملك يحيي ليلة المولد “بحضور جد محدود”

الملك يحيي ليلة المولد “بحضور جد محدود”

2021-10-18 / 7:52 مساءً
Photo of الملك يصدر عفوه على 510 أشخاص بمناسبة ذكرى المولد النبوي

الملك يصدر عفوه على 510 أشخاص بمناسبة ذكرى المولد…

2021-10-18 / 7:34 مساءً
Photo of السفر الى الخارج بجواز التلقيح دون رخصة اسثنائية

السفر الى الخارج بجواز التلقيح دون رخصة اسثنائية

2021-10-18 / 7:26 مساءً
Photo of البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ310 مرشحا للهجرة غير الشرعية

البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ310 مرشحا للهجرة غير الشرعية

2021-10-18 / 7:06 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق