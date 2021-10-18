استئنافية الرباط تصدر حكمها في حق الامام سعيد ابو عليين

هبة بريس _ الرباط

قضت محكمة الاستئناف بالرباط في وقت متأخر من ليلة اليوم الإثنين 18 أكتوبر 2021 بتعديل الحكم الابتدائي في حق الإمام والقيم الديني سعيد أبوعلين بخفض العقوبة الحسية المحكوم بها إلى 3 أشهر نافذة وغرامة 10000 درهم

وبناء على الحكم الاستئنافي سيكون سعيد ابو عليين على موعد مع حريته يوم 24 نونبر

وقد سبق للمحكمة الابتدائية بتمارة أن حكمت عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10000

واعتقل أبوعلين يوم 26 غشت الماضي من أمام منزل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بمدينة عين عودة قرب الرباط، بعدما حاول الوصول إلى منزل الوزير من أجل تسليمه شكاية حول قرار عزله من مهام الخطابة وإدارة مدرسة للتعليم العتيق بكلميم.

الإمام الذي يترأس مدرسة الرحمة لتحفيظ القرآن والتعليم الأصيل بكلميم، حاول أيضا تسليم الوزير الوصي الملف المطلبي للقيمين الدينيين من أجل تحسين وضعيتهم الإدارية الهشة والاجتماعية والمادية المزرية، بحسب رواية زملائه.

وتمت إحالة أبوعلين أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتمارة في نفس يوم اعتقاله، حيث تقرر متابعته في حالة اعتقال، قبل أن تدينه المحكمة الابتدائية بتمارة، بتهم خرق حالة الطوارئ والتنقل بين المدن بدون رخصة، وتحريض الأئمة على أعمال من شأنها القيام بعنف

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