الخارجية التركية تستدعي سفراء 10 دول

2021-10-18 / 11:07 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

استدعت وزارة الخارجية التركية، مساء اليوم الاثنين، سفراء 10 دول لدى أنقرة بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا بسبب بيان أصدرتها سابقا حول اعتقال رجل الأعمال، عثمان كافالا.
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ونقلت وكالة “الأناضول” المقربة من الحكومة أن الخارجية التركية استدعت سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والدنمرك والنرويج وهولندا والسويد وفنلندا وكندا ونيوزلندا احتجاجا على مواقفها من اعتقال كافالا بتهم تتعلق بالإرهاب.

ودعت الدول الـ10، الاثنين، السلطات التركية إلى الإفراج عن كافالا، معتبرة أن اعتقاله “يلقي بظلالة على احترام الديمقراطية”.

ومددت محكمة في اسطنبول سجن كافالا، المعتقل دون صدور أي حكم في حقه منذ 4 أعوام، معتبرة أنه تنقصها “عناصر جديدة” لكي تأمر بالإفراج عنه.

وتتهم السلطات بدعم “التنظيم الإرهابي” للداعية والمعارض التركي، فتح الله غولن، الذي يقيم في الولايات المتحدة وتقول أنقرة إنه يقف وراء محاولة الانقلاب في تركيا ليلة 15 إلى 16 يوليو 2016.

ويأتي هذا الإجراء في تناقض مع مطالبة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عنه.

وتتهم السلطات التركية كافالا، المعارض والشخصية البارزة في المجتمع المدني، بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا، وسيمثل مجددا أمام المحكمة في 26 نوفمبر.

واستهدف خصوصا لأنه دعم في 2013 التظاهرات المناهضة للحكومة التي عرفت باسم حركة “جيزي” واستهدفت الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حين كان رئيسا للوزراء.

ثم اتهم بأنه حاول “الإطاحة بالحكومة” خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.

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